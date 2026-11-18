波士頓聯邦地區法院法官柯比克17日擋下川普政府限制外國學生參與實習機會的新政策。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 波士頓聯邦法院再度出手，暫停國土安全部收緊國際學生實習規定的命令，認定其可能違反行政程序法並與長期政策解讀不一致。

波士頓 聯邦地區法院法官柯比克(Julia Kobick)17日發布初步禁制令，禁止國土安全部 (DHS)執行其8月針對國際學生發布的兩項指令，擋下了川普政府限制外國學生參與實習機會的新政策。柯比克指出，國土安全部指令從根本上改變了國際學生的實習政策，可能屬於「武斷且反覆無常」的行政行為。

路透報導，這是挑戰川普政府移民 政策相關訴訟的最新勝利。16日，波士頓聯邦法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)甫撤銷國土安全部針對國際學生、交換訪客及外國媒體代表實施的固定停留期限新規定。

這起訴訟是「美國大學協會」(Association of American Universities)和「高等教育與移民校長聯盟」(Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration)等四家組織於10月提出。

這些教育團體主張，過去35年來，政府持續透過「課程實習計畫」(Curricular Practical Training，簡稱CPT)管理國際學生參與實習培訓等活動；根據長期解讀，外國學生參與的實習或培訓，只要與其專業領域直接相關，且屬於既定課程體系的有機組成部分，便可獲學校批准。但國土安全部8月突然大幅收緊相關規定。

國土安全部8月向全國各大學發布的新規定，要求國際學生參與實習或培訓，必須屬於學位課程中所有學生都必須完成的必修環節；為獲取學術學分而選修的實習或培訓，不在認可範圍內。國土安全部表示，過去核准的CPT申請，有部分不符計畫要求，因此決定加強審批。

根據移民與海關執法局(ICE)數據，2024年有14萬775名學生簽證持有者獲准參與CPT項目，其中亞馬遜(Amazon)和特斯拉(Tesla)是聘用CPT學生人數最多的兩家雇主。

法官柯比克認定，根據「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，國土安全部的這些指令可能屬於「武斷且反覆無常」的行政行為，因為該部並未承認它正在對政府長期以來有關該計畫規則的解讀，做出「根本性」的改變。她在裁決中寫道：「無論這種新解讀是否正確，都與政府先前的立場不一致。」