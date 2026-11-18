圖為旅客在機場入出境。持有綠卡多年的居民在機場ICE拘留的案例，最近層出不窮。(本報資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，越來越多綠卡持有人因未揭露舊輕罪或其他紀錄，在機場與邊境遭ICE拘留，且聯邦機關正透過跨部門資料與AI加強追查。

華盛頓郵報 17日報導，持有綠卡 多年如今卻在機場被移民和海關執法局(ICE)拘留的案例層出不窮，最近遭拘留的綠卡持有人家屬與律師表示，某些案例的輕罪指控早就撤銷或消除紀錄，當事人申請永久居留權時沒有揭露純屬無心之過，並非意圖詐欺。國土安全部 表示，這類審查對於保護國家安全至關重要，所有非公民都不應認為自己能理所當然留在美國。

74歲婦人葛拉(San Juanita Guerra)到墨西哥領取處方藥品已有30年，從墨西哥邊境返美不曾遇到任何問題，3月2日卻在德州南部一處入境檢查哨遭到拘留。邊境官員採集她的指紋，查到1994年非法持槍的定罪紀錄。然而，這項輕罪紀錄不曾妨礙葛拉三次成功續延綠卡。當年葛拉正值青少年時期的孩子鬧自殺，她把槍拿走放進自己皮包，後來在機場被查到這把沒有子彈的手槍，面臨非法持槍罪名起訴，認罪並繳交罰款後判處緩刑，隨後案件撤銷(dismissed)。

葛拉的拘留原因是申請綠卡時沒有揭露輕罪紀錄。辯護律師羅德里格斯(Wendoli Rodriguez)則說，葛拉數百次往返墨西哥的旅途裡，輕罪紀錄不曾被提及。

報導指出，擁有合法居留權的移民如今發現身分沒有想像中那般牢靠。移民律師說，客戶入境時在檢查哨或機場遭到執法人員鎖定，某些案例是因為數十年前舊案而遭拘留，但這些指控在客戶當初申請律卡或續延綠卡時都不曾出現，即使有問題頂多是收到傳票，而不是失去綠卡。

德州移民律師古德溫(Jodi Goodwin)表示：「我對所有客戶說，如果持有綠卡，就待在家裡不要出國，現在時機不對。他們會利用任何藉口試圖拘留。」

報導指出，佛羅里達州、德州等與國土安全部合作的州政府，授權讓國土安全部查閱與州民相關的大量資料，包括犯罪紀錄、選民登記等訊息。聯邦執法人員利用功能強大的監控設備、數位鑑識技術及人工智慧(AI)資料探勘工具，鎖定並且逮捕當事人，最終可能導致永久居留權遭撤銷。

運輸安全管理局(TSA)等聯邦機關與國土安全部共享資訊，逃稅、在美國境外停留超過半年等違規行為，執法人員都能充分掌握，最後導致綠卡遭撤銷。