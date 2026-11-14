公民或持綠卡者紅藍卡限期交身分證明 未補明年恐停保

俗稱紅藍卡的Medicare，為年滿65歲民眾的醫療保險。(社安局官網)

AI摘要 文章摘要整理： 社安局依川普簽署的新法，要求部分Medicare受益人補交身分證明，否則可能在2027年2月1日失去紅藍卡；但社安金與殘障福利不受影響。

社會安全局(SSA)宣布，即日起已開始向部分聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )受益人寄發資格確認通知，要求無法確認美國公民或合格移民身分者，在指定期限內提交證明文件，否則醫療保障可能自2027年2月1日起終止。聯邦醫療保險計畫也預定12月寄發印在粉紅色紙張上的警告通知，再次提醒受影響民眾及時處理。

這項措施依據川普總統2025年簽署的「公共法119-21」(Public Law 119-21)第71201條實施。新法限縮非公民參加Medicare的資格，社安局已開始將新規適用於Medicare申請及投保審查。

社安局10日在官網公布此信息。根據新法，符合Medicare身分要求者包括美國公民或國民、合法永久居民(綠卡 持有人)、符合規定的古巴及海地入境者，以及依「自由聯合協定」(COFA)合法居住美國的密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島及帛琉公民。

非營利組織美亞健康協會向本報指出，紅藍卡並非僅限符合資格的美國公民才能加入，綠卡持有人如符合資格也能加入；但部分原本符合資格的非公民，包括難民及已獲庇護者，可能因新法限制而失去保障。

美亞協會表示，即使非公民在美國合法居留，且本人或配偶已累積足夠工作積分，仍須符合新法規定的移民身分要求。換言之，部分難民及已獲庇護者即使合法工作多年，若未取得綠卡或其他合格身分，仍可能失去紅藍卡資格。

社安局表示，此次通知針對現有紀錄無法確認符合資格的受益人，並非所有紅藍卡持有人都必須重新提交證明。收到信件者應依個別通知所列期限回覆，官方並未設定統一補件截止日期。

除了社安局11月開始寄出的資格確認信，Medicare官方網站也公布12月將寄發的粉紅色警告通知樣本，文件編號為CMS 12238 PINK。

這份警告信以醒目標題寫道：「重要：您的Medicare福利可能終止，若仍符合資格，請確認您的移民身分。」通知指出，由於法律變更，社安局需要進一步確認受益人的公民或移民身分，未能確認資格者，醫療保障將於2027年2月1日終止。

受益人可登入或建立「my Social Security」個人帳戶，前往SSA.gov/myaccount，選擇「Upload Documents」上傳證明資料，也可攜帶文件至當地社安局辦公室辦理。需要協助者，可撥打社安局專線1-844-507-7131；如需Medicare資訊或其他語言協助，可撥打1-800-633-4227。

社安局表示，新法調整的是Medicare身分資格，不影響社會安全退休金或殘障福利的領取資格及給付規則。即使受益人因新規失去紅藍卡保障，也不代表社安金會同時停止發放。

目前社安局尚未公布此次將有多少受益人收到資格確認通知，也未說明12月粉紅色警告信的確切寄送日期。

社安局官網公布12月將寄發印在粉紅色紙張上的警告通知樣本。(社安局官網)