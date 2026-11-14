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聯邦機構將獨尊英語 衝擊2700萬人

編譯馬雯婷／綜合報導
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司法部近日發布一項新指引，要求各政府機構盡可能停止使用外語資料，改以英語提供政府...
司法部近日發布一項新指引，要求各政府機構盡可能停止使用外語資料，改以英語提供政府資訊與服務，可能影響美國逾2700萬名英語聽說讀寫能力有限的民眾。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府透過司法部新指引，進一步推動聯邦機構以英語為預設語言，並縮減多語言服務，可能衝擊逾2700萬名語言能力有限的民眾。

據紐約郵報報導，川普政府進一步推動將英語定為聯邦政府官方語言，司法部近日發布一項新指引，要求各政府機構盡可能停止使用外語資料，改以英語提供政府資訊與服務。

司法部12日發布的新指引指出，「各政府機構應努力完全以英語運作。」此舉進一步落實川普總統先前簽署的行政命令，將英語指定為官方語言。

根據指引，聯邦政府各機構應盡可能只以英語提供各類政府資料，包括官方信函、法規、公共公告、申請表格、網站、教育資源，甚至內部通訊及人工智慧工具。

這項指引大幅擴大川普2025年3月簽署的行政命令。當時川普推翻一項實施數十年的聯邦政策，該政策原本旨在改善英語能力有限的民眾取得政府服務的管道。

川普最初的行政命令並未要求各政府機構取消現有的多語言服務，但司法部這次發布的新指引則明確表明，英語應成為政府運作及提供服務的預設語言。

這項政策變動可能影響美國逾2700萬名英語聽說讀寫能力有限的民眾。

司法部表示，各政府機構仍可在法律要求或執行職責確有必要時提供翻譯服務，例如國家安全及醫療保健服務。不過，指引也鼓勵各機構檢視並取消不符合上述條件的多語言計畫。

已有數個聯邦部門開始調整相關服務。住房與城市發展部今年8月已從服務中移除非英語選項；國土安全部、教育部及財政部也已開始清除網站上的外語資料。

此外，總務署本周也關閉政府入口網站USA.gov的西班牙語版本，並將訪客重新導向英語網站。該網站的西班牙語版本自2003年起便已提供服務。

移民政策研究所政策分析師霍夫施泰特(Jacob Hofstetter)向華盛頓太陽報(Washington Sun)表示，「如果沒有更多政府機構下架多語言內容，或試圖減少提供的語言服務，我會感到意外。」

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)領導的司法部此次發布新指引，進一步支持將英語定為政府官方語言。

曾任司法部民權部門官員、現為民權律師的穆萊(Michael Mulé)則警告，限制翻譯服務可能影響政府部門的正常運作，包括蒐集民眾提供資訊的能力。

穆萊表示，「我希望聯邦調查局(FBI)的舉報專線，能讓掌握犯罪線索的人方便使用；我也希望民眾能了解如何正確申報所得稅。」

司法部12日已將這項指引刊登於「聯邦公報」，並放民眾提交意見，期限至明年1月11日。

2000年，時任總統柯林頓曾簽署行政命令，要求聯邦政府各機構改善英語能力有限民眾取得政府服務的管道。

精華 FAQ

  • 新指引要求各政府機構努力完全以英語運作，並盡可能只用英語提供政府資訊與服務，涵蓋信函、法規、公告、申請表、網站與內部通訊。

  • 它可能影響美國逾2700萬名英語聽說讀寫能力有限的民眾，因為他們原本仰賴多語言資訊與翻譯服務來取得政府服務。

  • 住房與城市發展部已移除非英語選項，國土安全部、教育部與財政部也在清除外語資料，總務署更關閉USA.gov的西班牙語版本。

司法部 聯邦政府 川普

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