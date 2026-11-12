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飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

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旅美網友發現機上約有八成旅客為50歲以上的中高齡族群，與過去留學時滿機年輕學生的...
旅美網友發現機上約有八成旅客為50歲以上的中高齡族群，與過去留學時滿機年輕學生的景象截然不同。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

一名旅美網友搭乘赴美航班時，發現中高齡乘客明顯增多，感嘆海外家庭隨著子女成家而出現父母跨洋往返的「候鳥化」現象，也引發探親、照顧與健康議題討論。

一名旅美小紅書網友「是Icey呀」近日搭乘飛往美國的航班時，發現機上約有八成旅客為50歲以上的中高齡族群，與過去留學時滿機年輕學生的景象截然不同。她由此感嘆，當年是子女為了求學與未來橫越太平洋，如今孩子在海外安家，換成逐漸年邁的父母展開「候鳥式生活」，在故鄉與子女所在城市之間往返。

Icey回憶，仍是留學生時，每逢開學或暑假便往返中國與美國，機上多數乘客都是趕著返校、放假回家的年輕人。如今她不再受到寒暑假時間限制，改在一般時段搭機，遇見的旅客卻變成另一群人。她推測，許多中高齡乘客的子女已在美國工作或定居，此行可能是探親、協助照顧孫輩，也可能準備在海外住上數月。

她形容，時間彷彿製造了一場錯位。年輕時，子女遠渡重洋追求學業與職涯，父母留在家鄉牽掛；待子女成家立業後，父母漸漸老去，卻開始頻繁跨越大洋。十多個小時的航程，加上時差及陌生語言環境，對年長者並不輕鬆，但當孩子在遠方、生活根基仍留在故鄉，想要維持團聚，總得有人完成這段漫長旅程。

文章引起不少海外家庭共鳴。有網友表示，父母每年在兩地各住半年，除了協助照顧孫輩，也能與子女相處、全家旅行；有人則認為，接父母到身邊不一定只是尋求育兒支援，也可能是子女希望就近照應長輩，屬於雙向陪伴。另有旅客觀察，非寒暑假的機票通常較便宜，退休族群沒有固定假期限制，因此一般時段較容易看見年長乘客。

長途飛行的舒適度也成為討論焦點。部分網友認為，只要準備腰靠、適時補水並起身活動，經濟艙仍可負擔；但也有人分享，父母年紀增長後，逐漸難以承受長時間久坐，只能改買能平躺休息的商務艙。也有留言提醒，年長者若有慢性病、血栓病史或行動不便，出發前應先向醫師確認是否適合長途飛行，途中如有不適也不宜勉強忍耐。

不過，機上的中高齡旅客未必都是前往照顧子女或孫輩。有人可能單純赴美旅遊、探望朋友，或從事照護工作，不能只憑年齡推斷目的。部分長輩也坦言，美國雖有寬敞環境與自然景觀，長住後卻可能面臨語言不通、缺乏社交及出門依賴子女等問題，因此更適合短期探親，而非永久定居。

精華 FAQ

  • 作者回想留學時，機上多是趕著返校與放假的年輕學生，如今搭機卻看到大量50歲以上乘客。她因此感受到時間錯位，從子女出國求學變成父母頻繁跨洋探親。

  • 文章指出，這些乘客可能是到美國探望子女、協助照顧孫輩，或準備短期住上數月；也有人可能只是旅遊、探友，甚至是前往從事照護工作，並不一定都與家庭團聚有關。

  • 討論焦點包括經濟艙是否舒適、是否需要改搭商務艙，以及長者若有慢性病、血栓病史應先詢問醫師。也有人認為美國長住可能面臨語言、社交與依賴子女等問題。

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