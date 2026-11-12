移民政策怎麼走 川普出爾反爾

川普總統今年8月在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，時任白宮副幕僚長的米勒在場。川普的移民政策走向，新任白宮幕僚長的米勒將是關鍵角色。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉後一度暗示放寬移民政策，隨後又改口維持強硬驅逐路線，引發兩黨對其是否真願推動改革的質疑。

期中選舉之後，川普 總統上周暗示願意就移民 議題上尋求妥協，民主黨 議員與保守派盟友紛紛評估川普是否真要在這項關乎其政治形象的核心政策上轉彎。但川普後來表示，未指示構思移民政策的新任白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)改變大規模驅逐行動，重申「我的政策不變」。

紐約時報報導，川普在期中選舉共和黨慘敗後，一度暗示放寬移民政策；民主黨參院黨鞭德賓(Dick Durbin)呼籲川普「信守承諾」，與國會合作通過立法，讓夢想生取得合法身分。

川普的保守派盟友批評川普推動「大赦」，國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)證實接到有意談判移民政策的民主黨議員來電，但強調不會有大赦，且「僅在共和黨基本盤的支持下，才會考慮相關協議」。

川普9日改口，強調繼續執行強硬的驅逐政策。

紐時指出，川普的矛盾訊號，成為他面對選民或企業界壓力時，暗示可能鬆綁強硬政策，之後又改回採取強勢驅逐與邊境政策的最新例證。

部分共和黨議員與民主黨當選人表示，川普錯失良機，無法就失靈的移民機制凝聚共識。

佛羅里達州共和黨聯邦眾議員薩拉查(Maria Elvira Salazar)的期中選舉競選廣告批評川普的移民行動做過頭，並稱1986年簽署移民法案的就是共和黨總統雷根(Ronald Reagan)。她在社群媒體發文向川普喊話說：「你可以藉由推動歷史性的移民改革，超越雷根的政績。」

川普在6日錄製、8日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問中顯示，他認為在美居住多年的移民勞工，應獲得某種不會遭驅逐的保護。

川普說：「當你走進旅館，看到一位在那裡當女傭、清潔工、服務生，做著很多好工作，卻突然被趕出美國，這讓人不好受。」

川普強調，仍要驅逐殺人犯與毒販，但要「為已在這裡待了10年、15年的人談成協議」。

川普的親信米勒4日與國土安全官員通話，鼓勵他們照常執行驅逐計畫，6日獲川普拔擢為白宮幕僚長。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示，「現實情況是，民主黨的移民政策極不受歡迎」，形容這正是川普2024年勝選的關鍵。