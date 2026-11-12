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民主黨議員提案：50歲就可加入紅藍卡

記者顏伶如／綜合報導
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威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫10日提案，要求讓俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫開放...
威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫10日提案，要求讓俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫開放給50歲以上的美國人參加。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在期中選舉後推動醫療改革，鮑德溫提案將紅藍卡年齡門檻從65歲降至50歲，以因應健保費用上升與市場波動。

民主黨期中選舉獲勝之後，開始推動重大立法，嘗試對健保開銷一路上漲、個人保險計畫近來出現市場劇烈波動提出對策。威斯康辛州聯邦參議員鮑德溫(Tammy Baldwin)10日提案，要求讓俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)開放給50歲以上的美國人參加。

鮑德溫發表聲明說，對許多50多歲與60歲初的民眾來說，想要找到負擔得起的健康保險意味著必須付出昂貴代價，或者只能完全放棄保險。

「50歲參加紅藍卡法案」(Medicare at 50 Act)旨在讓紅藍卡參加年齡門檻從65歲降低到50歲，估計有5800多萬美國人將能參加政府主辦的這個公共醫療福利系統。

支持者主張，擴大紅藍卡參加範圍將能讓年齡還沒達到65歲、在私人保險市場承受保費攀升與自掏腰包增加等壓力的較年長民眾，獲得可靠的社會安全網。

根據提案，50歲至64歲之間民眾將能獲得A部分住院保險(Parts A)、B部分看診保險(Part B)、D部分處方藥物保險(Part D)或者紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的保障。

法案當中還結合財務援助配套項目，允許符合俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)參加資格者，將保費抵稅額度用在紅藍卡計畫。

眾院民主黨人上個月提出了一項類似的法案，旨在透過不同的機制降低醫療保險的投保年齡，該法案設定了終止日期。

根據Politico網站 9月發布的一項政策議程顯示，眾院民主黨人計畫優先降低醫療保險的投保年齡。其他提案，例如擴大年輕人的醫療保險覆蓋範圍和「全民醫保」，也獲得愈來愈多的支持。

隨著民主黨掌控國會，包括即將出台的醫療補助計畫改革在內的多項醫療保健政策，可能會進行調整。

參加「50歲參加紅藍卡法案」連署者包括：密西根州聯邦參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)、俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、康乃狄克州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)等多名民主黨參議員。

無黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)日前也表示，民主黨應該利用掌握國會多數的契機，在新一屆國會推動醫療保險改革，將紅藍卡參加門檻從65歲降低到55歲，做為邁向「全民醫保」(Medicare for All)的第一步。

精華 FAQ

  • 法案核心是把Medicare的參加年齡從65歲降到50歲，讓50歲至64歲美國人也能使用住院、看診與處方藥等公共醫療保障。

  • 因為私人保險市場近來保費持續上升，自付額也增加，許多50多歲與60初頭民眾難以負擔，只能承受高成本或放棄投保。

  • 提案由威斯康辛州參議員Tammy Baldwin提出，並獲Debbie Stabenow、Sherrod Brown、Richard Blumenthal等民主黨參議員連署，Bernie Sanders也主張進一步下修門檻。

紅藍卡 民主黨 威斯康辛州

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