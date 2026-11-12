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華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

記者胡聲橋╱紐約報導
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ICE執法人員年初在機場部署。一名中國籍男子逾期居留美國在紐約市的機場遭ICE逮...
ICE執法人員年初在機場部署。一名中國籍男子逾期居留美國在紐約市的機場遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

陳明航因逾期居留10年在拉瓜地亞機場遭ICE逮捕，但紐約東區聯邦法院認定其拘留評估違法且欠缺正當程序，裁定立即釋放。

一名中國籍男子十年前逾期居留美國，今年8月在紐約拉瓜地亞機場遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，被關押在布魯克林大都會拘留中心(MDC)。律師代表該男子向聯邦法院提出人身保護令(Habeas Corpus)申請，質疑政府拘留缺乏充分法律依據。紐約東區聯邦法院近日裁定，ICE在最初的拘留評估中有重大程序錯誤，下令移民執法當局立即將其釋放。

根據法庭文件，中國公民陳明航(音，Minghang Chen)最初與母親持B-2非移民簽證進入美國，獲准停留期限至2015年11月11日。其母抵美後依法提出政治庇護申請，由於當時陳明航尚未成年，其母將他列為衍生申請人(derivative applicant)，陳明航此後在美國逾期居留，大約十年後又自行提出庇護申請。

今年8月中旬，運輸安全管理局(TSA)通知ICE，陳明航翌日將搭乘航班從紐約前往佛州。經ICE核查，確認他已超過B-2簽證允許的停留期限，並於8月13日在拉瓜地亞機場將其逮捕。ICE對陳明航進行了個別評估，認為他有潛逃風險，理由包括在紐約缺乏本地聯繫、沒有固定住址或工作，以及簽證逾期、缺乏合法移民身分等，因此拒絕保釋。

9月4日，陳明航通過律師向紐約東區聯邦法院提出人身保護令申請，認為對他的關押違反了憲法第五修正案的正當程序保障，以及相關移民法律規定，焦點在於ICE是否對其個人情況做出了合理和具體的拘留評估。

紐約東區聯邦法官岡薩雷斯(Hector Gonzalez)在10月1日公布的裁決書中指出，政府提出的拘留理由存在重大問題。首先，ICE認為陳明航缺乏紐約本地聯繫，沒有固定住址及工作，但政府文件顯示，陳持有佛州駕照，其美國地址和雇主均在佛州。法官認為，陳本來就不是紐約居民，而是佛州居民，政府的判斷與自己掌握的證據互相矛盾，無法證明被告有潛逃風險。其次，政府以陳明航簽證逾期、沒有合法移民身分作為拘留理由，但法官指出，單憑移民身分不合法不能認定一個人必須被拘留，政府不能以移民身分替代個人風險評估。

法官因此認定，ICE最初的拘留評估在程序上存在嚴重缺陷，違反「移民與國籍法」及第五修正案所保障的正當程序權利，因而下令立即釋放陳明航。法官還規定，政府今後不得在未事先通知、並讓其擁有保釋聽證機會之前再次將其拘留。

法院在本案中並未裁定陳明航是否有資格獲得庇護，也不認為政府在此案中喪失移民執法或遣返的權力。本裁決的核心是確保政府不能在違反法律和憲法程序的情況下隨意關押被捕者。

精華 FAQ

  • 他原本持B-2簽證入境美國後逾期居留，8月中旬準備從紐約飛往佛州時，遭ICE依簽證逾期與移民身分問題在拉瓜地亞機場逮捕。

  • 法官指出，ICE稱他在紐約沒有聯繫、住址與工作，但文件顯示他其實是佛州居民；政府又把非法身分直接當成拘留理由，未做具體風險評估。

  • 紐約東區聯邦法院下令立即釋放陳明航，並要求政府若要再次拘留，必須先通知他並提供保釋聽證機會，但未裁定其庇護資格。

ICE 移民 簽證

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