我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

「藍潮」效應 遭驅逐中美洲移民 出現返美潮

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著期中選舉民主黨勝選，美墨邊境的「走線」活動再起，圖為在墨西哥提璜納的民眾隔著...
隨著期中選舉民主黨勝選，美墨邊境的「走線」活動再起，圖為在墨西哥提璜納的民眾隔著邊界牆望著美國。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國期中選舉後，部分遭川普政府驅逐的中南美洲移民因民主黨勝選而重燃赴美希望，紛紛重返邊境，儘管美方已警告移民政策並未改變。

期中選舉剛結束，遭到川普政府驅逐的中南美洲移民看到共和黨失去國會兩院多數後，重新燃起希望，紛紛搶搭「藍潮」(Blue Wave)順風車，打算重返邊境，繼續追求美國夢。

美駐薩爾瓦多使館示警

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨在期中選舉以壓倒性優勢擊敗共和黨後兩天，美國駐薩爾瓦多大使館在社群媒體以西班牙文發出警告：「美國移民法依然有效，期中選舉結果不意味著現行移民政策發生變化。」

數十薩國移民搭車出發

民主黨一舉取得國會兩院主導權，大幅提高移民入境美國的意願，來自薩爾瓦多的貝翠絲(Beatriz)與丈夫帶著兩個孩子，和其他數十名同胞一起從聖薩爾瓦多(San Salvador)西部的巴士總站出發，搭車前往瓜地馬拉邊境城鎮特昆烏曼(Tecún Umán)，盡管旅程危機四伏，但貝翠絲依然抱持期望：「這就是我們的希望，希望我們能夠抵達目的地。」另外要求匿名的巴士公司員工也向CNN透露：「這波絕非平常的客流量。」

川普2.0上任以來，加強管控美墨邊境，展開大規模驅逐行動，如今移民政策寬鬆的民主黨大獲全勝，讓兩度被驅逐出境的洪都拉斯男子聖地亞哥(Santiago)重新燃起希望：「我們希望隨著情勢變化，我們的處境能有所改善。」

曾在美國生活26年的宏都拉斯男子胡安(Juan)今年9月15日被驅逐出境，得知有同胞成群結隊要前往美國邊境，也主動加入：「我打算再試一次，看看能不能進入美國，因為我的妻子和兩個孩子都在那裡。」

對於許多中南美洲移民來說，由於生活困苦，加上被迫與滯留美國的親人分離，相比之下，被驅逐出境的風險微不足道，薩爾瓦多男子卡洛斯(Carlos)直言：「我的家人都在那邊，這裡根本沒有工作，我已經失業四個月，這就是我決定踏上旅程的原因。」年輕農民模里西奧(Mauricio)也希望藉此改善自己與家人的生活：「這裡雖然有工作，但賺的錢根本無法糊口。」並強調：「在美國的日子並不好過，但我們還是想去碰碰運氣。」

不過瓜地馬拉男子阿尼巴(Aníbal)認為，無論哪個政黨執政，非法入境仍難逃被驅逐的命運：「民主黨和共和黨都一樣，如果明天我們被抓，我們還是會再嘗試前往美國。」並補充道：「看看誰先累垮，是他們、還是我們。」

精華 FAQ

  • 因為民主黨在期中選舉後取得國會兩院主導權，讓不少遭驅逐或滯留的中南美洲移民認為移民政策可能轉向寬鬆，因此重新燃起前往美國追求生活與團聚的希望。

  • 大使館以西班牙文提醒，表示美國移民法依然有效，期中選舉結果並不代表現行移民政策已改變，等於明確告訴移民不要誤以為政局變化就能輕易入境。

  • 許多人在原居地面臨失業、收入不足與家人分離等壓力，相比之下，被驅逐的風險反而顯得較小；他們希望趕回美國與家人團聚，並爭取更好的生計。

移民 共和黨 民主黨

上一則

沒有任何解釋 遣返伊朗非法移民專機最後一刻被取消

下一則

川普認遣返太強硬傷選情：與民主黨談特赦「其實做得到」

延伸閱讀

米勒晉升白宮幕僚長 民主黨準備強碰移民問題

米勒晉升白宮幕僚長 民主黨準備強碰移民問題
休士頓市長下令 限制該市警方配合ICE執法

休士頓市長下令 限制該市警方配合ICE執法
華郵：川普封美墨邊境 共和黨保守派催不出基本盤

華郵：川普封美墨邊境 共和黨保守派催不出基本盤
期中選舉／物價民怨掀「藍潮」 川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

期中選舉／物價民怨掀「藍潮」 川普票倉失守 看懂期中選舉五大轉折

熱門新聞

加州生活成本高昂，卻也被不少人視為累積收入與職涯經驗的地方。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

2026-11-01 20:10
川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。圖為國稅局報稅的1040表格。(美聯社)

申請綠卡審查加嚴 未報稅、欠稅恐被拒絕

2026-11-03 04:57
海外華人分享，到了中年回國，關注焦點轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為新的回國必辦事項，引起大批海外網友共鳴。圖為上海浦東國際機場。示意圖。(中新社)

海外華人回國行程變了 年輕忙美甲逛吃、中年改衝這些事

2026-11-08 19:05
有網友喜歡加拿大「下班就是下班」的界線，認為職場較少要求無效應酬，主管不會頻繁打探隱私。圖為加拿大多倫多一群上班族。示意圖，非新聞當事者。(路透)

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

2026-10-22 19:55
有網友認為，在中國，一個人若40多歲失業，常被認為職涯已接近盡頭；但在美國，中年重新上學、轉換產業甚至創業，似乎不算罕見。示意圖，非新聞當事者。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA ）

美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力

2026-10-31 21:05
網友分享，離開並非因為灣區不好，而是隨著孩子長大、自己進入空巢階段，對理想生活的期待已經改變。示意圖，非新聞當事者。(路透)

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

2026-10-16 22:29

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職