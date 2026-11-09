「藍潮」效應 遭驅逐中美洲移民 出現返美潮

隨著期中選舉民主黨勝選，美墨邊境的「走線」活動再起，圖為在墨西哥提璜納的民眾隔著邊界牆望著美國。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉後，部分遭川普政府驅逐的中南美洲移民因民主黨勝選而重燃赴美希望，紛紛重返邊境，儘管美方已警告移民政策並未改變。

期中選舉剛結束，遭到川普政府驅逐的中南美洲移民 看到共和黨 失去國會兩院多數後，重新燃起希望，紛紛搶搭「藍潮」(Blue Wave)順風車，打算重返邊境，繼續追求美國夢。

美駐薩爾瓦多使館示警

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨 在期中選舉以壓倒性優勢擊敗共和黨後兩天，美國駐薩爾瓦多大使館在社群媒體以西班牙文發出警告：「美國移民法依然有效，期中選舉結果不意味著現行移民政策發生變化。」

數十薩國移民搭車出發

民主黨一舉取得國會兩院主導權，大幅提高移民入境美國的意願，來自薩爾瓦多的貝翠絲(Beatriz)與丈夫帶著兩個孩子，和其他數十名同胞一起從聖薩爾瓦多(San Salvador)西部的巴士總站出發，搭車前往瓜地馬拉邊境城鎮特昆烏曼(Tecún Umán)，盡管旅程危機四伏，但貝翠絲依然抱持期望：「這就是我們的希望，希望我們能夠抵達目的地。」另外要求匿名的巴士公司員工也向CNN透露：「這波絕非平常的客流量。」

川普2.0上任以來，加強管控美墨邊境，展開大規模驅逐行動，如今移民政策寬鬆的民主黨大獲全勝，讓兩度被驅逐出境的洪都拉斯男子聖地亞哥(Santiago)重新燃起希望：「我們希望隨著情勢變化，我們的處境能有所改善。」

曾在美國生活26年的宏都拉斯男子胡安(Juan)今年9月15日被驅逐出境，得知有同胞成群結隊要前往美國邊境，也主動加入：「我打算再試一次，看看能不能進入美國，因為我的妻子和兩個孩子都在那裡。」

對於許多中南美洲移民來說，由於生活困苦，加上被迫與滯留美國的親人分離，相比之下，被驅逐出境的風險微不足道，薩爾瓦多男子卡洛斯(Carlos)直言：「我的家人都在那邊，這裡根本沒有工作，我已經失業四個月，這就是我決定踏上旅程的原因。」年輕農民模里西奧(Mauricio)也希望藉此改善自己與家人的生活：「這裡雖然有工作，但賺的錢根本無法糊口。」並強調：「在美國的日子並不好過，但我們還是想去碰碰運氣。」

不過瓜地馬拉男子阿尼巴(Aníbal)認為，無論哪個政黨執政，非法入境仍難逃被驅逐的命運：「民主黨和共和黨都一樣，如果明天我們被抓，我們還是會再嘗試前往美國。」並補充道：「看看誰先累垮，是他們、還是我們。」