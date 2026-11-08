海外華人回國行程變了 年輕忙美甲逛吃、中年改衝這些事

海外華人分享，到了中年回國，關注焦點轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為新的回國必辦事項，引起大批海外網友共鳴。圖為上海浦東國際機場。示意圖。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 海外華人回國行程正從年輕時的美甲逛吃，轉為中年更重視配眼鏡、體檢、按摩與看牙等實用需求。

海外華人回國都在忙什麼？一名旅居澳洲的小紅書 網友「愛麗斯_Iris」分享，年輕時回國總把行程排滿美甲、燙髮、逛街及網紅店，消費原則是「怎麼開心怎麼花」；到了中年，關注焦點卻從外表精緻轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為新的回國必辦事項，引起大批海外網友共鳴。

Iris列出多項回國必做清單，首先她指出，在海外配眼鏡不僅價格較高，從預約、驗光到取件也可能等待數週；回國後中午完成驗光與鏡框挑選，部分店家晚上就能交件，款式選擇多，價格也相對容易負擔。她以依視路變色鏡片為例，回國配鏡只花約500多元人民幣(約75美元)，在澳洲即使持有私人保險，仍可能需要自付部分費用。

體檢也是不少中年海外華人的重點行程。Iris年輕時對健康檢查興趣不高，如今則希望利用返國時間一次完成多項檢查。她認為，國內部分三甲醫院設有體檢中心，項目集中、報告取得速度快，幾天內便能掌握大致狀況。不過，體檢結果若出現異常，仍須由醫師進一步判讀及安排追蹤，不能只把完成套餐當作健康保證。

中式按摩則被Iris形容為「回國續命神器」。相較海外服務價格，國內按摩、足浴及SPA選擇更多，部分店家還提供飲料與點心。若挑平日白天前往，人潮較少，可以一邊休息、一邊追劇，暫時放下長期在海外生活累積的疲憊。

留言區不少人列出自己的「中年回國行程表」，包括體檢、洗牙、治療牙齒、配眼鏡、剪燙染髮及按摩。有人抵達上海後便直奔牙科診所，再到SPA休息；也有人安排前幾天完成全科體檢與看牙，之後才開始旅遊。另有網友直言，中年後已吃不動太多美食，泡溫泉、搓澡及陪伴父母反而更加重要。

部分人也更信任固定家庭醫師，回國主要目的仍是陪伴家人、拜訪朋友及品嘗當地美食。