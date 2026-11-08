我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳認婚外情 川普回應了：他是個好人、仍願意一起出訪亞洲

準眾院議長放話：民主黨拒與川普新幕僚長米勒合作

海外華人回國行程變了 年輕忙美甲逛吃、中年改衝這些事

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
海外華人分享，到了中年回國，關注焦點轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為...
海外華人分享，到了中年回國，關注焦點轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為新的回國必辦事項，引起大批海外網友共鳴。圖為上海浦東國際機場。示意圖。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

海外華人回國行程正從年輕時的美甲逛吃，轉為中年更重視配眼鏡、體檢、按摩與看牙等實用需求。

海外華人回國都在忙什麼？一名旅居澳洲的小紅書網友「愛麗斯_Iris」分享，年輕時回國總把行程排滿美甲、燙髮、逛街及網紅店，消費原則是「怎麼開心怎麼花」；到了中年，關注焦點卻從外表精緻轉向實用需求，配眼鏡、全身體檢與中式按摩成為新的回國必辦事項，引起大批海外網友共鳴。

Iris列出多項回國必做清單，首先她指出，在海外配眼鏡不僅價格較高，從預約、驗光到取件也可能等待數週；回國後中午完成驗光與鏡框挑選，部分店家晚上就能交件，款式選擇多，價格也相對容易負擔。她以依視路變色鏡片為例，回國配鏡只花約500多元人民幣(約75美元)，在澳洲即使持有私人保險，仍可能需要自付部分費用。

體檢也是不少中年海外華人的重點行程。Iris年輕時對健康檢查興趣不高，如今則希望利用返國時間一次完成多項檢查。她認為，國內部分三甲醫院設有體檢中心，項目集中、報告取得速度快，幾天內便能掌握大致狀況。不過，體檢結果若出現異常，仍須由醫師進一步判讀及安排追蹤，不能只把完成套餐當作健康保證。

中式按摩則被Iris形容為「回國續命神器」。相較海外服務價格，國內按摩、足浴及SPA選擇更多，部分店家還提供飲料與點心。若挑平日白天前往，人潮較少，可以一邊休息、一邊追劇，暫時放下長期在海外生活累積的疲憊。

留言區不少人列出自己的「中年回國行程表」，包括體檢、洗牙、治療牙齒、配眼鏡、剪燙染髮及按摩。有人抵達上海後便直奔牙科診所，再到SPA休息；也有人安排前幾天完成全科體檢與看牙，之後才開始旅遊。另有網友直言，中年後已吃不動太多美食，泡溫泉、搓澡及陪伴父母反而更加重要。

部分人也更信任固定家庭醫師，回國主要目的仍是陪伴家人、拜訪朋友及品嘗當地美食。

精華 FAQ

  • 文中提到，年輕時回國常把行程排滿美甲、燙髮、逛街和網紅店，消費觀念偏向怎麼開心怎麼花，重視的是外表精緻與旅遊體驗。

  • 因為海外配眼鏡通常較貴，還要經歷預約、驗光與等待取件等流程；回國後不僅款式多、費用較低，部分店家甚至當天或隔天就能交件。

  • 留言區不少人把洗牙、治療牙齒、剪燙染髮、中式按摩與足浴列入行程，也有人更重視泡溫泉、搓澡、陪伴父母和拜訪朋友，旅遊反而排在後面。

小紅書

上一則

休士頓市長下令 限制該市警方配合ICE執法

延伸閱讀

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力

美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力

熱門新聞

加州生活成本高昂，卻也被不少人視為累積收入與職涯經驗的地方。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

2026-11-01 20:10
川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。圖為國稅局報稅的1040表格。(美聯社)

申請綠卡審查加嚴 未報稅、欠稅恐被拒絕

2026-11-03 04:57
有網友喜歡加拿大「下班就是下班」的界線，認為職場較少要求無效應酬，主管不會頻繁打探隱私。圖為加拿大多倫多一群上班族。示意圖，非新聞當事者。(路透)

移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

2026-10-22 19:55
有網友認為，在中國，一個人若40多歲失業，常被認為職涯已接近盡頭；但在美國，中年重新上學、轉換產業甚至創業，似乎不算罕見。示意圖，非新聞當事者。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA ）

美中40歲處境大不同？華人曝「中年重啟」關鍵差異：背後藏生存壓力

2026-10-31 21:05
網友分享，離開並非因為灣區不好，而是隨著孩子長大、自己進入空巢階段，對理想生活的期待已經改變。示意圖，非新聞當事者。(路透)

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

2026-10-16 22:29
多個亞裔民權組織聯同美國公民自由聯盟(ACLU)及公益組織Common Cause於28日提起訴訟，要求阻止川普政府針對歸化入籍公民展開的選民資格審查行動。(美聯社)

歸化選民遭嚴查 亞裔團體聯手提告川普政府歧視

2026-10-30 05:24

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟

在美10年返上海⋯薪資少一半、生活反而更寬裕？她曝回流半年體悟