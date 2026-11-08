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休士頓市長下令 限制該市警方配合ICE執法

編譯尤寶琪／綜合報導
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ICE探員今年10月在休士頓東北方開車撞傷一名無證移民，引起軒然大波，圖為執法官...
ICE探員今年10月在休士頓東北方開車撞傷一名無證移民，引起軒然大波，圖為執法官員在現場蒐證。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

休士頓市長Whitmire下令限制警方與ICE合作，只在重大犯罪或行政逮捕令情況下通報，象徵民主黨在德州勝選後對移民執法的政策轉向。

民主黨籍休士頓市長6日指示該市警局與聯邦移民當局的合作設限，並簽署了一項命令。他稱此舉是民主黨數十年來首次在德州重新執政的結果。

作為全美第四大城市，休士頓這一轉變是為應對民主黨在期中選舉中的勝利而採取的首批限制移民暨海關執法局(ICE)行動的措施之一。這也表明，選舉結果已開始對德州產生影響，該州共和黨領導人一直以來都熱情支持川普總統的大規模驅逐移民政策。

這些令人矚目的勝利包括民主黨人吉娜·希諾霍薩(Gina Hinojosa)擊敗三屆現任共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)，成為德州史上首位拉丁裔州長，也是30多年來首位搶下州長職的民主黨人。艾伯特是川普的盟友，他曾威脅德州某些城市，反對他們限制移民執法。

「我多次說過，選舉至關重要，」休士頓市長惠特麥(John Whitmire)說。

民主黨人惠特麥表示，市政府將針對「構成危險的移民，而不是那些照常生活、工作和學習的移民」。他說道，如果是交通違規，「開罰單或警告一下，就可以讓他們走了。」

根據市長的指示，休士頓警方只有在以下情況下才能聯繫ICE：被攔截者因可能被判處監禁的罪名被捕，或者ICE簽發行政逮捕令，即移民官員正在通緝該人。

休斯頓一直都是反抗川普移民政策的據點之一，此前一名ICE探員槍殺了一名墨西哥裔房屋建築商，另一名探員則是駕車撞傷了一名男子。上周，休士頓的一個大陪審團以致命武器重傷害(aggravated assault)罪起訴了當時在車內的那名ICE探員。

儘管有國會一次性注資的750億元，但 ICE 仍然嚴重依賴當地警方來尋找將被驅逐出境的人並將其移交。為此，它簽署了約2600份協議，其中有許多是在德州，授權當地警察以及其他州和地方機構執行移民法。而德州也一直是ICE執法的主要目標。

艾伯特執政下，德州與川普政府密切合作。2026年4月，在休士頓市官員試圖限制警察與 ICE 的合作後，他威脅要取消奧斯汀、達拉斯和休士頓近 2 億美元的公共安全撥款。

ICE探員今年10月在休士頓東北方開車撞傷一名無證移民，引起軒然大波，圖為執法官...
ICE探員今年10月在休士頓東北方開車撞傷一名無證移民，引起軒然大波，圖為執法官員在現場蒐證。(美聯社)

休士頓市長要求限制市級機構與ICE的執法合作，圖為今年7月一名墨西哥無證移民遭I...
休士頓市長要求限制市級機構與ICE的執法合作，圖為今年7月一名墨西哥無證移民遭ICE槍擊身亡，休士頓民眾舉牌抗議。(美聯社)

精華 FAQ

  • 市長命令休士頓警方只在兩種情況下聯繫ICE：一是被攔截者因可能判刑入獄的罪名遭逮捕，二是ICE已簽發行政逮捕令，要求通緝該人。

  • 他將此舉歸因於民主黨數十年來首次在德州重新執政，認為選舉結果已改變地方政策方向，也回應了民主黨在期中選舉中的勝利。

  • 休士頓是全美第四大城市，這項限制被視為對川普式大規模驅逐政策的反制，也可能影響德州其他城市與ICE合作的強度。

休士頓 ICE 共和黨

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