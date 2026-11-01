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加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

加州是年輕人賺錢天堂？ 在地10年華人說出真實感受

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加州生活成本高昂，卻也被不少人視為累積收入與職涯經驗的地方。示意圖，非新聞當事者...
加州生活成本高昂，卻也被不少人視為累積收入與職涯經驗的地方。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

在地華人分享，加州雖生活昂貴，卻因職缺集中與薪資上限高，仍是年輕人累積經驗與收入的重要地點，但高薪常被房租與各項開支抵消。

加州生活成本高昂，卻也被不少人視為累積收入與職涯經驗的地方。一名在加州生活超過10年的華人網友「摳門體驗官」分享，儘管未來可能離開美國，但仍必須承認，加州最明顯的優點不是天氣或風景，而是工作機會集中、薪資上限較高，對仍在累積資本的年輕人具有吸引力。

「摳門體驗官」自述曾在洛杉磯讀書，後來前往舊金山灣區工作。他回憶，約10年前曾開Uber，若願意投入更多時間，每月收入約4000美元並不罕見；當時身邊也有人在餐廳工作，底薪加上小費後，每月可賺3000至4000美元。對於剛到美國、尚未累積完整學歷與工作經驗的人而言，只要具備合法工作資格，服務業與零工經濟曾提供不少增加收入的管道。

畢業進入公司後，他更明顯感受到灣區的產業優勢。科技、工程及半導體企業密集，公司間挖角與人才流動頻繁，有經驗者可透過跳槽提高待遇。當專業能力逐步提升，收入也比較有機會向上調整，形成從兼職、基層工作到專業職位的成長路徑。

不過，高薪並不等於生活寬裕。「摳門體驗官」目前一房一廳租金約3400美元，灣區的房價、餐飲、人工、汽車保險與能源費用也相當可觀。有網友表示，薪資數字看起來亮眼，但扣除稅款、房租與日常支出後，實際能留下多少是另一回事。若再負擔房貸、子女教育及退休儲蓄，生活品質未必如外界想像。

另有網友認為，加州的收入優勢主要集中在軟體工程、AI、產品管理及部分高技術產業，其他職業增加的薪資未必足以抵銷生活成本。對此，「摳門體驗官」也坦言，現在的就業環境與10年前不同，畢業生面臨更激烈競爭，並非來到加州就一定能找到高薪工作。

此外，簽證與工作許可也是現實門檻。持有旅遊或其他不具工作資格的簽證，不能合法就業；想在當地發展，仍須符合相應的身分及勞動規定。「摳門體驗官」認為，加州的價值在於機會密度較高，願意投入時間、累積技能的人，有機會逐步提高收入。但這條路並不適用所有人，能否真正存下錢，仍取決於產業、身分、家庭負擔與消費方式。

精華 FAQ

  • 他認為加州最有價值的不是天氣，而是工作機會密集、產業集中，尤其科技與工程領域更容易找到成長空間，對仍在累積資本的年輕人很有吸引力。

  • 他回憶約10年前開Uber，只要投入更多時間，每月賺 4000 美元並不罕見；朋友在餐廳工作時，底薪加小費後也常有每月 3000 到 4000 美元收入。

  • 因為加州房租、房價、餐飲、汽車保險與能源費都高，他目前一房一廳租金約 3400 美元；再加上稅款、家庭負擔與退休儲蓄，實際可存金額未必多。

加州 華人 洛杉磯

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