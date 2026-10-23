喊驅逐100萬人？ 事實：年遣返66萬人

遭遣返的非法移民正登上國安部租用的民航機。上一會計年川普政府遣返66萬人。(美聯社檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 最新報告顯示，川普政府遣返人數雖升至年約66萬，仍未達每年100萬人目標，且多數遭驅逐者並未被定罪。

非營利智庫移民政策研究所(Migration Policy Institute)22日公布最新報告，川普 政府在9月底結束的會計年遣返約66萬人，多於他第二任期第一年的62萬人，但低於2000年的高點，而且川普政府獲國會數十億元撥款時所承諾的每年驅逐100萬人目標也未落實。

在數十億元資助川普移民政策的全力支持下，全美各地逮捕行動不斷升級。

美聯社報導，這份報告是依「資訊自由法」(Freedom of Information Act)所獲公開資訊為根據。川普政府2025年1月停止公開國土安全部(DHS)的類似數據。

川普去年重返政壇，承諾遏制南部邊境的非法入境 並嚴打移民，在他任內，聯邦針對合法和非法移民 大力推行限制措施，高調逮捕並驅逐出境。

川普第二任期的前18個月期間，國安部執行98萬次遣返。而在川普政府全面加速運作移民機制的上一個財政年度，全美估計有66萬人被遣返。

柯林頓時代 1年曾驅逐186萬人

最新報告稱，驅逐66萬人較2021年至2024年民主黨總統拜登(Joe Biden)執政期間的年均驅逐人數增加26%，然而卻低於另一民主黨總統柯林頓(Bill Clinton)在2000年驅逐186萬人的紀錄。

川普政府要落實驅逐目標，面臨諸多挑戰。

長久以來，許多非合法居住美國的移民來自墨西哥，通常不尋求庇護，但近年移民來自全球各地，遣返工作變得更複雜，移民法庭案件積壓比過去更嚴重。

此外，報告稱，放棄移民訴訟而同意自願離開美國的人數創歷史新高，川普2025年1月二次出任總統以來全美共17萬人自願離境。移民權益倡議者和律師表示，放棄訴訟並同意離境只是為了擺脫移民和海關執法局(ICE)拘留。

報告稱，境內被捕者遭遣返的人增加，顯示川普政府正針對長期滯留美國的移民加強執法力度。2025年約28%被遣返者在境內被捕，今年截至7月，該比率已升至39%。

在南部邊境被捕的移民仍佔遣返人數大部分，2025年1月20日至2026年7月31日間遣返案例中，69%最初在邊境被攔截。

川普政府聲稱打擊罪大惡極之徒，但調查稱，多數被驅逐出境的人從未被定罪。