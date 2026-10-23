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4～6月入籍案審理年減73% 批准率降75%

編譯盧炯燊／綜合報導
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圖為各族裔入士參加入籍儀式。今年4月到6月申請入籍案的批准率，比前一年降75%。...
圖為各族裔入士參加入籍儀式。今年4月到6月申請入籍案的批准率，比前一年降75%。(本報資料照／記者黃惠玲攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府第二任期收緊移民政策後，USCIS入籍審理明顯放慢，4至6月處理量與批准量大跌，等待時間拉長，拒絕率上升，申請與宣誓流程都更嚴苛。

川普總統在第二個任期不僅嚴厲打擊移民" rel="154806">非法移民，就連入籍程序也大幅放慢。美國公民及移民服務局(USCIS)最新季度數據顯示，今年4月至6月期間僅處理約7.1萬件入籍申請，較去年同期的26.5萬件大減73%。

彭博社報導，國土安全部已調整USCIS的工作重點，由過去以服務為主改為嚴厲把關，加強對入籍申請的審查。USCIS發言人卡勒(Zach Kahler)表示，該機構加強嚴格篩選、審查及實施改革，以確保美國公民身分只授予符合資格的人。

根據這個最新季度數據，批准入籍數字同比下降75% ，也是自2017年以來的最低水平。

移民維權組織「移民法律資源中心」(Immigrant Legal Resource Cente)主任道沃(Lucia Martel Dow) 認為，無論處理申請到批准入籍，數字斷崖式下降是前所未有的。

在已處理的入籍申請案中拒絕率激增，例如洛杉磯的拒絕率超過18%，翻了一倍多；巴爾的摩的拒絕率更由前一會計年的7%飆至35%。

USCIS在2025年底推出一項全新且更為嚴格的公民入籍考試，官員在評估入籍申請時，會擴大對「良好道德品格」的評估標準。過去申請入籍時，約有20%持就業綠卡者會接受面試，現在幾乎所有申請人都必須面試。

入籍申請的等待時間也愈來愈長。今年初的平均等待時間為7個多月，現在多處地區至少等15個月或更久，最短為9個月。

在川普嚴打非法移民的寒蟬效應下，申請入籍的數字同樣下跌，USCIS西雅圖辦事處收到的申請數字，比去年同期下降35%，芝加哥辦事處收到的申請下降40%，鳳凰城辦事處下降48%。

即使獲准入籍，等候宣誓儀式同樣是漫長，過去由獲批到宣誓一般是一、兩個月左右，現在有些人1月獲准，直到9月才舉行宣誓儀式，整個入籍程序才告完成。

精華 FAQ

  • 最新季度數據顯示，USCIS今年4至6月僅處理約7.1萬件入籍申請，較去年同期的26.5萬件大減73%；批准入籍數也同比下降75%，創下自2017年以來的最低水平。

  • 國土安全部已把USCIS的重點由服務轉為嚴厲把關，要求更嚴格篩選、審查與改革，並擴大對「良好道德品格」的評估；同時，幾乎所有申請人現在都必須面試。

  • 等待時間從年初平均7個多月，延長到多地至少15個月或更久；洛杉磯、巴爾的摩等地拒絕率明顯上升，且獲批後仍可能等數月才舉行宣誓儀式。

非法移民 國土安全部 移民

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