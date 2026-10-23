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去年4月提交N-400申請入籍毫無音訊 台裔移民告政府

記者胡玉立／綜合報導
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圖為入籍公民手執小國旗。一名台裔的綠卡持有者，提交入籍申請一年半後無消息，提告控...
圖為入籍公民手執小國旗。一名台裔的綠卡持有者，提交入籍申請一年半後無消息，提告控川普政府。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

台裔美國永久居民劉孟居因入籍申請拖延逾18個月未有進展，提告要求聯邦法院介入，促使政府依期限完成審查與辦理入籍。

居住在俄亥俄州的台裔美國合法永久居民劉孟居(Meng Ju Liu，音譯)，有感於自己的申請入籍公民案有如「石沉大海」，15日將川普政府一狀告上法庭，要求聯邦官員完成審理其入籍申請。劉孟居形容，他去年4月提出的入籍申請文件「一直在辦公室架子上積灰塵」，若聯邦法院不介入，他恐怕得要「永遠等下去」。

根據劉孟居向俄亥俄州南區聯邦地區法院提出的訴狀，他2002年拿到綠卡成為美國合法永久居民，去年4月25日提交N-400入籍申請表；隨訴狀附上的美國公民移民服務局(USCIS)收據證實，該機構在同日收到他的申請；但過去18個月他的申請案毫無進展，至今未收到入籍面試通知。

訴狀指出，根據USCIS公布數據，俄州辛辛那提地區80%的N-400入籍申請案，通常可在9.5個月內完成處理。劉孟居聲稱，聯邦官員未能在他申請後的合理期限內完成處理，也未解釋延誤原因。

劉孟居承認政府有必要審查入籍申請人的犯罪紀錄和國安背景，但他對這番流程耗費的時間提出異議，認為如此漫長的延誤，違反聯邦政府應在合理時間內處理其申請的義務。

劉孟居請求聯邦法官命令政府完成其入籍程序，並稱他已用盡其他所有可行救濟途徑。他請求法院下令聯邦官員，在30天內完成其犯罪紀錄及背景安全審查；若審查通過，另於30天內為其辦理入籍手續。他還要求被告承擔訴訟成本及相關費用。

USCIS曾於2025年5月通知劉孟居，表示可以重新使用先前採集的指紋及其他生物識別資料，因此他無須再次前往指定地點進行生物識別資料採集。政府也未要求他進一步提供任何資料。

新聞周刊(Newsweek)報導，這起訴訟引發的問題是：聯邦官員處理入籍申請時，究竟拖多久才會被視為「法律上不合理」？根據聯邦法律，在申請者入籍考試結束後，若逾120天入籍申請裁決仍未作出，申請者可尋求特定法律救濟，請求聯邦地區法院介入。

精華 FAQ

  • 因他去年4月提交N-400入籍申請後，長達18個月都沒有面試通知，認為申請被長期擱置，已超出合理處理期限，所以告上法院要求政府作為。

  • 他要求法院命令聯邦官員先在30天內完成犯罪紀錄與背景安全審查，若審查通過，再於30天內辦理入籍手續，並由被告負擔訴訟成本。

  • 爭議在於聯邦政府拖延多久才算法律上不合理。依聯邦法律，若入籍考試後逾120天仍未裁決，申請人可請求聯邦地區法院介入救濟。

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