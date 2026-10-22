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去年4月申請入籍至今無下文 台裔移民告川普政府

記者胡玉立／即時報導
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圖為入籍公民手執小國旗。一名台裔的綠卡持有者，提交入籍申請一年半後無消息，提告控...
圖為入籍公民手執小國旗。一名台裔的綠卡持有者，提交入籍申請一年半後無消息，提告控川普政府。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州台裔居民劉孟居因入籍申請拖延逾18個月，未獲面試與裁決，遂提告川普政府，要求法院命令USCIS限期完成背景審查與入籍程序。

居住在俄亥俄州的台裔美國合法永久居民劉孟居(Meng Ju Liu，音譯)，有感於自己的申請入籍公民案有如「石沉大海」，15日將川普政府一狀告上法庭，要求聯邦官員完成審理其入籍申請。劉孟居形容，他去年4月提出的入籍申請文件「一直在辦公室架子上積灰塵」，若聯邦法院不介入，他恐怕得要「永遠等下去」。

根據劉孟居向俄亥俄州南區聯邦地區法院提出的訴狀，他2002年拿到綠卡成為美國合法永久居民，去年4月25日提交N-400入籍申請表；隨訴狀附上的美國公民及移民服務局(USCIS)收據證實，該機構在同日收到他的申請；但過去18個月他的申請案毫無進展，至今未收到入籍面試通知。

訴狀指出，根據USCIS公布數據，俄州辛辛那提地區80%的N-400入籍申請案，通常可在9.5個月內完成處理。劉孟居聲稱，聯邦官員未能在他申請後的合理期限內完成處理，也未解釋延誤原因。

劉孟居承認政府有必要審查入籍申請人的犯罪紀錄和國安背景，但他對這番流程耗費的時間提出異議，認為如此漫長的延誤，違反聯邦政府應在合理時間內處理其申請的義務。

劉孟居請求聯邦法官命令政府完成其入籍程序，並稱他已用盡其他所有可行救濟途徑。他請求法院下令聯邦官員，在30天內完成其犯罪紀錄及背景安全審查；若審查通過，另於30天內為其辦理入籍手續。他還要求被告承擔訴訟成本及相關費用。

USCIS曾於2025年5月通知劉孟居，表示可以重新使用先前採集的指紋及其他生物識別資料，因此他無須再次前往指定地點進行生物識別資料採集。政府也未要求他進一步提供任何資料。

新聞周刊(Newsweek)報導，這起訴訟引發的問題是：聯邦官員處理入籍申請時，究竟拖多久才會被視為「法律上不合理」？根據聯邦法律，在申請者入籍考試結束後，若逾120天入籍申請裁決仍未作出，申請者可尋求特定法律救濟，請求聯邦地區法院介入。

精華 FAQ

  • 因為他去年4月提出入籍申請後長達18個月毫無進展，既未收到面試通知，也未見審理結果，認為政府拖延已屬不合理，因此請求法院介入要求處理。

  • 劉孟居2002年取得綠卡，去年4月25日遞交N-400入籍申請，USCIS通知收件後一直無後續進展；2025年5月僅通知可沿用既有指紋資料，仍未安排面試。

  • 新聞指出，依聯邦法律，若申請者完成入籍考試後逾120天仍未獲裁決，可尋求特定法律救濟，由聯邦地區法院介入，要求主管機關在合理期限內完成審理。

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