2026年11月移民排期出爐 親屬移民多項前進

2026年11月移民排期表。（資料來源/國務院、製表/特派員黃惠玲）

AI摘要 文章摘要整理： 國務院公布2026年11月移民排期，親屬移民多數類別大幅前進一年，職業移民僅EB-1與EB-3小幅改善，EB-2與EB-5則維持不變。

國務院 22日公布2026年11月移民 簽證排期表(Visa Bulletin)，親屬移民多個類別出現明顯進展，中國出生申請人排期除綠卡 持有人的配偶及21歲以下未婚子女(F2A)類別，僅向前推進30天外，其他類別均比10月份前進一年；職業移民方面，中國出生申請人的EB-1傑出人才類別前進一個月，EB-3技術及專業工作者類別也小幅推進，EB-2高學歷及特殊專業人才及EB-5投資移民非預留類別，均維持不變。

國務院22日公布11月移民排期。（美聯社）

根據國務院最新公布的表A，即最後批准定日(Final Action Dates)，親屬移民11月出現較明顯進展。中國大陸出生申請人適用的F1類別，即美國公民21歲以上未婚子女，表A由2020年1月22日前進至2021年1月22日，整整推進一年。

F2A類別則由2026年9月22日前進至10月22日，推進一個月。綠卡持有人21歲以上未婚子女的F2B，也由2019年8月22日前進至2020年8月22日，同樣推進一年。

F3類別，即美國公民已婚子女，從2014年10月22日前進至2015年10月22日；F4類別，即成年美國公民的兄弟姊妹，則由2011年10月22日前進至2012年10月22日，兩者也各推進一年。

職業移民方面，中國大陸出生申請人的EB-1排期由2023年7月1日前進至2023年8月1日，推進一個月；EB-2維持2021年10月1日，沒有變動。EB-3技術及專業工作者排期則由2022年1月8日前進至2022年1月22日，推進14天；EB-3其他工作者類別維持2019年10月1日。

投資移民EB-5方面，中國申請人的11月表A繼續停留在2016年12月1日。

至於列出申請人可開始提交相關文件的日期的國務院表B，11月中國大陸出生申請人的包括EB-1的2024年7月1日、EB-2的2023年1月1日，以及EB-3的2024年4月1日，均與10月相同。