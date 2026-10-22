移居北美多年為何不回國？ 華人答案很現實

有網友喜歡加拿大「下班就是下班」的界線，認為職場較少要求無效應酬，主管不會頻繁打探隱私。圖為加拿大多倫多一群上班族。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名加拿大華人網友發文問「不回國的理由」，引來大量留言，顯示多數人是因孩子教育、職場環境、生活自由與回國重建成本高而選擇留下。

一般認為，北美生活成本與亞洲相比偏高，部分地區的漫長冬季也讓不少人感到無聊甚至情緒低落，但許多華人 仍選擇繼續工作、繳房貸和養育孩子。一名移居加拿大 8年的小紅書 華人網友「是Shirley 呀！」近日發文，邀請大家說出「一個不回國的理由」，吸引逾300則留言，答案從孩子教育、職場環境到家庭關係都有，也有人坦言，只是生活多年後已無法輕易重新開始。

Shirley表示，身邊常有人批評加拿大醫療效率、教育制度與生活環境，形容當地又土又無聊，但抱怨與留下並不衝突。有人因為孩子已適應當地教育，有人習慣工作及生活節奏，也有人待得愈久，回國重建事業、人脈與居住條件的成本愈高，最後未必有明確原因，只是日子過著過著便留下來。

不少網友把孩子視為最大考量。部分移民家庭指出，子女在北美生活多年，中文能力、學籍及課程進度未必能銜接國內教育，若回國就讀國際學校，費用又可能難以負擔。孩子已習慣較少考試競爭、能參與體育及學習多種語言，也不願突然轉換環境，父母只好繼續留下。

工作文化同樣是重要因素。有網友喜歡加拿大「下班就是下班」的界線，認為職場較少要求無效應酬，主管不會頻繁打探隱私，年齡、性別及轉職限制也相對少。有人提到女性職場環境較友善，能安心休產假；也有人看重對身心障礙者、家暴受害者及弱勢族群的制度保障，認為這些生活細節帶來安全感。

自然環境與生活節奏也獲得大量共鳴。空氣品質、人少安靜、免費自然景觀及露營條件，都是網友願意留下的原因。有人每天工作結束後可以釣魚、看海及欣賞日落，也有人單純喜歡加拿大的雲、晚霞與寧靜，形容這些「抬頭就能看見的風景」，正是最具體的幸福。

網友認為，每天工作結束後可以釣魚、看海及欣賞日落，也有人單純喜歡加拿大的雲、晚霞與寧靜。圖為加拿大溫哥華的史丹利公園，人們正在觀賞英吉利灣的日落。示意圖，非新聞當事者。(路透)

留言區也出現不少趣味答案，包括好市多（Costco）熱狗、肉汁起司薯條、份量豪邁的冰淇淋，以及沒有高速公路通行費等。不過，並非所有人都認為加拿大較好。有人受不了嚴冬與高房租，也有人想念中國的外送、網購、美食及家事服務，甚至直言「沒有不回國的理由」。

另有網友點出最現實的困境，留在加拿大未必因為特別喜愛，而是回國後可能找不到合適工作、沒有住房及社會資源，孩子也難以重新適應。一名網友總結，無論住在哪個國家，都會有人抱怨；經濟條件充裕時，各地生活都能舒適，資源不足則各有不同壓力。對許多海外華人而言，漂泊異鄉不是對新國度的全面肯定，而是在孩子、工作、自由、家庭與現實成本之間，選擇目前較適合自己的生活。