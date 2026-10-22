掃蕩詐領糧券 數名非法移民被捕 國安部長：僅限國人用

國土安全部長穆林表示決心打擊非法移民詐欺聯邦福利。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 國土安全部針對詐領SNAP糧食券展開全國掃蕩，已逮捕多名非法居留者，當中包括海地與古巴公民，政府並表示將持續打擊福利詐欺。

福斯新聞網(Fox News)20日晚間獨家報導，國土安全部 展開打擊詐領俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)的全國掃蕩，移民 和海關執法局(ICE)證實已有數名詐領福利非法移民 遭到逮捕，包括海地、古巴等公民。國土安全部說，川普政府將持續查緝福利詐欺。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)在聲明中說：「根本沒有權利留在這裡的非法外國人，是最不應該使用糧食券補助與其他福利的人。」穆林指出：「這些計畫僅限美國人使用。」

穆林說：「即使是非暴力的非法移民犯罪，當他們詐騙美國納稅人時，還是會造成慘重後果。」他表示，已遭聯邦當局逮捕並遞解出境的人數「只是九牛一毛」，川普政府將持續查緝涉嫌詐欺的非法移民。

國土安全部公布ICE探員在這波詐領SNAP福利掃蕩行動的逮捕名單，其中包括多名海地公民。

其中一例是在美非法居留的海地公民西奧多(Rubstony Junior Theodore)。國土安全部表示，西奧多前科包括竊盜罪、妨害公務、非法侵入民宅等。其他被捕的非法居留海地公民還包括巴提斯特(Wilbert Jean Baptiste)、尚恩(Louis Jean)、查爾斯(Jhensly Charles)。

在美非法居留的古巴婦女伊莉莎白·羅德里格斯(Elizabeth Povea Rodriguez)也在被捕之列。她的前科包括破壞社會秩序、毆打罪及家暴。

國土安全部發表聲明說，這波逮捕行動標誌著ICE將持續進行的一項大規模專案，行動計畫鎖定目標是以詐欺手段取得糧食券福利的非法外籍人士。

聲明寫道：「這些福利計畫是由美國納稅人全額資助，目的在於對有需要的美國公民伸出援手。」

國土安全部指出：「逮捕名單當中每一個人都是非法入境，然後又詐領了旨在協助生活困頓美國家庭的福利計畫，詐領福利的某些人還有犯罪前科。」

聯邦法律通常禁止在美國非法居留的外籍人士領取SNAP福利，但某些類別的合法居留非公民則可能符合SNAP計畫的領取資格。

非法居留的海地公民西奧多，犯有竊盜罪、妨害公務、非法侵入民宅等多項前科。(取材自國土安全部)