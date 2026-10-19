深夜美食、外送都難找 華人曝美國生活最大痛點

美國幅員遼闊、戶外資源豐富，卻常被部分華人形容為「生活很無聊」。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 不少在美華人認為美國郊區夜間活動少、外送與便利服務不足，容易產生孤獨感，但也有人享受其安靜、自由與重視界線的生活方式。

美國幅員遼闊、戶外資源豐富，卻常被部分華人 形容為「生活很無聊」。一名小紅書 網友Genius近日發文表示，在美華人可能受到身分、語言、社交圈及人脈不足等因素影響，日常娛樂與人際往來隨之減少，久而久之容易產生孤獨感。不過，也有人喜歡當地安靜、自由及重視界線的生活方式，是否無聊仍取決於每個人對「生活感」的定義。

不少網友最有感的是夜間活動選擇有限。有人表示，部分地區到了晚上8點便逐漸安靜，想起過去在中國晚上9點還能找朋友打球，結束後再吃路邊攤、散步到凌晨，在美國許多郊區較難複製。餐廳、商店及娛樂場所營業時間較短，也讓習慣高密度城市生活的人感到落差。

生活便利性同樣成為討論焦點。有人懷念外送、快遞、深夜餐飲、劇本殺、展覽及便宜小商品，認為美國不僅選擇較少，出門往往還需要開車。即使當地有相關服務，價格也未必能讓人頻繁消費。一名網友便指出，若每月收入約3000美元，實際能負擔的娛樂項目仍相當有限。

不過，紐約法拉盛被部分網友視為例外。當地聚集奶茶店、中餐館、中文電影院、美甲美容、按摩、麻將、桌遊、KTV及深夜燒烤等服務，如果不考慮消費成本，確實能找到接近中國城市的生活節奏。這也顯示「美國無聊」並非全國一致，而與居住地的人口密度、華人社區規模及交通方式密切相關。

社交文化的不同也是華人需要適應的一環。美國人習慣提前預約聚會，臨時邀約較少，表面熱絡的閒聊也不一定會自然發展成深厚友誼。有人喜歡這種不打亂個人行程的「預約文化」，也有人覺得朋友很難約。網友解釋，美國人雖然能迅速和陌生人聊天，但多半是禮貌性的Small Talk，真正的私人界線依然清楚。

也有不少人反駁，孤獨與無聊未必完全來自國家。即使在中國獨自到外地生活，身邊沒有親友，同樣可能只剩工作、追劇及滑手機；若在美國擁有家人朋友，則能一起露營、爬山、打球或探索自然。對重度內向者而言，健身、打電動、在家休息及週末戶外活動，反而構成理想生活。

有網友形容，年輕時可能覺得美國無聊，年紀增長後卻會把同樣的環境視為清淨；也有人回到熱鬧城市一週，便開始懷念美國安靜的日子。對喜歡夜生活、即時消費與密集社交的人而言，美國郊區容易顯得單調；對重視空間、自然與生活界線的人來說，這份「無聊」卻可能正是難得的自在。