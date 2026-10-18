我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再拉普亭一把 傳美拋出俄烏和談新構想 歐洲強烈反對

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

微軟總裁警告：阻擋技術移民將重創美科技業 傷害國人財富與福祉

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟總統史密斯批評川普總統阻擋高技術移民取得永久居留權的政策。(路透)
微軟總統史密斯批評川普總統阻擋高技術移民取得永久居留權的政策。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

微軟總裁史密斯批評川普政府限制技術移民綠卡申請，認為將削弱美國吸引AI與軟體人才的能力，並重創科技業與民眾福祉。

微軟(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)14日痛批川普總統阻擋高技術移民取得永久居留權的政策，警告白宮執意而為恐讓美國科技業元氣大傷超過一個世代。

史密斯14日在愛爾蘭都柏林國際人工智慧高峰會(International AI Summit)場邊接受政治新聞網站Politico旗下科技電子報Decoded專訪時表示，白宮本月初頒發「國家技術與創新獎章」給電腦大亨戴爾(Michael Dell)及微軟執行長納德拉(Satya Nadella)，卻針對微軟的外籍員工開刀，頗具諷刺意味，畢竟印度裔的納德拉曾持H-1B技術簽證來美。

川普另頒發「國家科學獎章」給Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳、超微(AMD)執行長蘇姿丰，以及谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)。

被視為微軟二號人物的史密斯說：「我們應該想一想，當總統表揚獲得這些科技與科學獎章的美國人當中，其中大部分的人以移民身分來美，且這些人的公司合併市值超過史坦普500指數(S&P 500)的25%。他們為全美各地民眾的福祉、財富與生活水準做出多少貢獻，我們別拿這些冒險。」

這場專訪前一周，副總統范斯(JD Vance)宣布川普政府將禁止微軟與另外七家企業為其技術外籍員工申請綠卡；范斯另指控微軟涉嫌詐欺、濫用H-1B技術工作簽證計畫，以避免聘用高薪美國員工。

史密斯強調，他擔心這波打擊行動將重創美國吸引頂尖科技人才的能力。

他說：「我認為我們所有人都應該擔心，無論是有意、無意或其他方式，發出的訊號會讓下一波最優秀的人工智慧(AI)或軟體工程師前往其他國家，而不是美國。」

史密斯的措辭比微軟上周發表的聲明強硬得多，他否認范斯的簽證詐欺指控，指范斯的說法「完全偏離事實」，並稱有人「未向副總統準確說明我們的數據」。

史密斯指出，微軟的綠卡申請，「絕大多數」是為資深員工提出，並非新進人員。他說：「很遺憾，綠卡積壓的時間實在太長。」

史密斯否認公司給外籍員工較低的薪資，「無論你是拿簽證來，還是美國本地員工，大家適用的是同一套薪酬制度」，重申微軟去年聘用超過9000名在美出生的員工，而白宮卻刻意忽略這個事實並散播其他說法。

史密斯說：「我們會堅持自己的紀錄，希望白宮的人能夠重新審視，看看我們所認為、更準確的實際情況。」

精華 FAQ

  • 他批評白宮阻擋高技術移民取得永久居留權，並禁止微軟等公司替外籍技術員工申請綠卡，認為這會傷害美國科技業的長期競爭力。

  • 史密斯指出，多數獲科技與科學獎章的業界領袖原本都是移民，對美國財富、生活水準與創新有重大貢獻；若排拒人才，下一波頂尖AI與軟體工程師可能轉往其他國家。

  • 他否認微軟濫用H-1B簽證或以較低薪資雇用外籍員工，強調公司對簽證員工與本地員工採用同一套薪酬制度，並表示綠卡多半是為資深員工申請。

移民 微軟 川普

上一則

搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

延伸閱讀

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
黃仁勳、馬斯克等6科技巨頭 獲川普頒科技成就獎章

黃仁勳、馬斯克等6科技巨頭 獲川普頒科技成就獎章

黃仁勳不惜槓上川普：美國需要所有聰慧的腦袋

黃仁勳不惜槓上川普：美國需要所有聰慧的腦袋
涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

涉濫用、詐欺 美暫停微軟等科技巨頭參與外籍勞工綠卡計畫

熱門新聞

網友分享，離開並非因為灣區不好，而是隨著孩子長大、自己進入空巢階段，對理想生活的期待已經改變。示意圖，非新聞當事者。(路透)

住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

2026-10-16 22:29
網友搬到海邊、每天看夕陽，原以為理想中的加州生活就此展開，沒想到先迎來一連串新家考驗。海灘示意圖，非新聞事件圖。(路透)

搬到南橘郡以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

2026-10-17 19:55
加州南區聯邦地方法官太田14日下令川普政府開放2027財年多元化移民簽證(Diversity Immigrant Visa，俗稱綠卡抽籤)。示意圖。（取材自pexel）

2027財年綠卡抽籤登記 聯邦法官下令川普政府至少開放30天

2026-10-15 21:40
美國公民及移民服務局(USCIS)的I-129申請表，用於H-1B等非移民工作簽證申請及延期。(USCIS官網截圖)

H-1B再出新規 續簽擬收緊 同公司同職位也得重審

2026-10-13 16:30
川普聯邦政府10月起依法對聯邦醫療補助的經費及申領進一步限制，使得若干合法移民的福利也受到影響。圖為加州兒科醫生菲利普斯在提供平價醫療服務的社區門診中心治療16個月大的幼兒。(美聯社)

川普削減白卡 難民和人口走私受害者等數百萬合法移民失醫保

2026-10-10 21:45
國安部提議，H-1B的延簽也要視為首次申請，予以嚴審。(圖／123RF)

H-1B再收緊 同工作續簽擬重審 外籍員工焦慮

2026-10-14 05:20

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到