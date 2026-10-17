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搬到南橘以為海邊好日子來了 華人新家先忙除蟲、首期電費看傻眼

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網友搬到海邊、每天看夕陽，原以為理想中的加州生活就此展開，沒想到先迎來一連串新家...
網友搬到海邊、每天看夕陽，原以為理想中的加州生活就此展開，沒想到先迎來一連串新家考驗。海灘示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

南加州華人網友搬入南橙縣海邊新家，原以為展開理想生活，卻先忙著除蟲整修，最後又被高達784.30美元的電費帳單震驚。

搬到海邊、每天看夕陽，原以為理想中的加州生活就此展開，沒想到先迎來一連串新家考驗。一名居住南加州的小紅書網友「Summer聊南橙縣OC」分享，她從爾灣搬至南橙縣(南橘)後，不僅要處理老鼠、地鼠、蜘蛛網及蒼蠅等問題，好不容易將久未住人的房屋整理成家，收到高達784.30美元的電費帳單後，讓她瞬間說不出話。

Summer表示，新住處距離學校及海邊都很近，有時開車約5分鐘就能抵達海岸。傍晚看看夕陽、吹吹海風，讓她第一次強烈感受到「真的住在California」。搬家初期，她還認為這次選擇十分值得，未料愜意生活尚未完全展開，就先進入一場「新家打怪」之旅。

由於房屋先前空置多年，朋友得知她準備入住時，第一反應便是「那個房子你也敢搬」。Summer起初認為只要打掃乾淨即可，實際住進去後才發現，房內沒有人居住，小動物卻相當活躍。她陸續處理老鼠、地鼠及狼隻相關問題，清除屋內蜘蛛網，又經歷一場「蒼蠅大戰」，才逐步恢復正常生活。

除了除蟲及清潔，她也重新整理前後院的大樹、草地與花園，在後院鋪設石子，屋內則進行清潔、消毒及風管整理，再擺放蠟燭與香氛。看著房屋從長期空置的狀態，一點一滴變成真正有人生活的家，她一度感慨房子不能空太久，還是需要一些「人氣」。

正當Summer以為終於能消停幾天，電費帳單卻突然寄到，金額達784.30美元。看到數字後，她安靜了好幾秒，苦笑表示：「人氣是有了，就是有點費錢。」海邊生活與加州氛圍都如願得到，沒想到「California的帳單」也迅速找上門，讓她準備仔細研究費用究竟從何而來。

有網友分析，房屋若沒有太陽能板，加上夏季長時間使用空調、在尖峰時段大量用電，或頻繁替電動車充電，都可能推高帳單；購屋時也應了解太陽能設備是租賃還是買斷。另有人開玩笑表示，若家裡再有游泳池，就更有典型加州住宅的感覺，Summer則無奈回應「不能奢求了」。從老鼠、花園到高額電費，這段搬家經歷也讓她體會到，理想海邊生活的背後，同樣有不少維護成本。

精華 FAQ

  • 她入住空置多年的房子後，先後處理老鼠、地鼠、蜘蛛網與蒼蠅等問題，還得整理前後院、清潔消毒與風管，才能把房子慢慢恢復成可居住的狀態。

  • 因為新住處雖然靠近學校和海邊，生活機能與景色都很好，但房屋長期空置，導致小動物與髒亂問題不少，她只能先投入大量時間和心力整修。

  • 她收到的首期電費高達784.30美元。網友推測可能與沒有太陽能板、夏季長時間開空調、尖峰時段用電或替電動車充電有關，並提醒購屋前要看清設備條件。

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