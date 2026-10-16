住加州20年後搬到南卡「生活變了」 華人揭移居原因

網友分享，離開並非因為灣區不好，而是隨著孩子長大、自己進入空巢階段，對理想生活的期待已經改變。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名在加州灣區住了20年的華人，因孩子長大、進入空巢期而搬到南卡，她認為人生不同階段對居住地的需求不同，沒有絕對好壞，只有是否適合當下生活。

加州舊金山灣區 擁有宜人氣候、多元文化及豐富生活機能，為何有人居住20年後，仍決定搬往南卡 羅來納州？一名小紅書 網友「Pei的生活紀錄」分享，離開並非因為灣區不好，而是隨著孩子長大、自己進入空巢階段，對理想生活的期待已經改變。比起城市便利與工作機會，如今的她更重視時間、空間及人與人之間的連結。

Pei在文中寫道，過去住在舊金山灣區Marin County，當地有山有海，餐廳選擇豐富，生活機能也相當完善。年輕時的她享受灣區帶來的便利與機會，喜歡當地天氣、風景及多彩生活，因此搬離加州並不是對舊居的不滿，而是在人生進入另一階段後，開始重新衡量什麼才是自己真正需要的日子。

搬到南卡後，她逐漸喜歡上當地的社區感與較慢的生活步調。相較於灣區，人們沒有那麼匆忙，居住空間更大，生活成本也相對低一些，鄰里之間更容易建立聯繫。少了大城市的緊湊節奏後，她有更多時間感受日常，也更能按照自己的方式安排生活。

不過，南卡並非毫無缺點。當地夏季炎熱，美食選擇、華人 食品及城市便利程度都難以與灣區相比。Pei早年便離開亞洲，飲食習慣已逐漸適應西方生活，平時也偏好清淡飲食，想吃中餐時則自己在家料理，因此並未感到太大不便。她坦言，若單以天氣比較，加州確實更加舒適。

留言區對南卡生活的評價相當兩極。有人搬到查爾斯頓半年後，認為當地生活太過無聊；Pei則回應，住在哪裡都可能感到單調，關鍵在於是否認識朋友、能否參與社區活動。當身邊有熟悉的人，也有固定興趣與社交圈後，生活自然會豐富起來。

也有退休網友十分喜歡查爾斯頓及鄰近的Mount Pleasant，認為當地適合開船、海釣及水上活動，海鮮餐廳、咖啡館、圖書館和博物館也各具特色。對方退休後學習攝影、畫畫、打獵及品酒，並在不同城市旅居一至三個月，直言只要對世界保持好奇，就很難真正覺得無聊。

另一批網友仍偏愛加州，認為灣區氣候與生活選擇更具優勢，也有人因孩子教育及家庭安排暫時無法離開。Pei表示，自己同樣是在孩子長大、家庭責任減少後，才有條件做出這項改變。舊金山適合曾經追求機會與便利的她，如今的南卡則更符合對慢生活的想像；居住地沒有絕對好壞，只有是否適合當下的人生階段。