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2027財年綠卡抽籤登記 聯邦法官下令川普政府至少開放30天

編譯陳韻涵／即時報導
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加州南區聯邦地方法官太田14日下令川普政府開放2027財年多元化移民簽證(Div...
加州南區聯邦地方法官太田14日下令川普政府開放2027財年多元化移民簽證(Diversity Immigrant Visa，俗稱綠卡抽籤)。示意圖。（取材自pexel）

AI摘要

文章摘要整理：

加州聯邦法官下令國務院立即開放2027財年綠卡抽籤登記至少30天，並認定政府延遲不作為可能違法，讓這項多元化移民簽證計畫得以繼續。

加州南區聯邦地方法官太田(Jinsook Ohta)14日下令川普政府開放2027財年多元化移民簽證(Diversity Immigrant Visa，俗稱綠卡抽籤)，因為聯邦政府未能依時程開放登記這項綠卡計畫。

聯邦法官太田14日核發初步禁制令，要求由國務卿魯比歐(Marco Rubio)領導的國務院為2027財年計畫設立登記期，讓有意申請者得以參加俗稱「綠卡抽籤」的多元化移民簽證；國務院須處理登記資料，直到5萬5000個簽證名額發放完畢或2027財年結束為止。

代表提告的加州紅鷹法律事務所(Red Eagle Law, L.C.)律師莫瑞森(Curtis Lee Morrison)表示，太田要求國務院在15日美東時間午夜前，公開宣布並開放登記至少30天。

新聞周刊報導，川普政府向來反對多元化簽證計畫，2026財年結束前並未開放隔年度抽籤登記；聯邦政府在法庭上主張，開放延遲的登記期與規範該計畫時程的法規相抵觸。

紅鷹根據「行政程序法」控告魯比歐，質疑國務院未開放登記；該事務所在法庭上主張，延遲開放綠卡登記造成財務損失，因其業務仰賴代理多元化簽證申請人，且日後無法追回這些損失。

川普開啟第二任期以來，政府加強移民執法，也收緊多項合法移民管道，包括簽證與人道計畫。

國會1990年設立多元化簽證計畫，向來自美國移民比率偏低國家的合格者提供綠卡，中選者仍須符合移民規定才能取得簽證。

太田認為，聯邦政府的不作為違法，紅鷹很可能勝訴；她指出，未開放登記形同在缺乏充分理由的情況下中止該計畫，屬於「專斷且反覆無常的政府行為」。

聯邦政府則表示，在正常登記時程過後重啟抽籤，將違反規定登記期至少30天的規則；莫瑞森主張，錯過期限不應妨礙法院命令國務院執行國會授權的計畫。

太田駁回聯邦政府的時程論點，認為在當前情況下恪守時程，將讓2027財年抽籤無法舉行，且認定紅鷹具訴訟資格。

精華 FAQ

  • 因國務院未按時開放多元化移民簽證登記，法院認為這等同無正當理由中止計畫，可能違法，因此要求立即恢復並至少開放30天。

  • 太田要求國務院在15日美東時間午夜前公開宣布並開放登記，之後持續處理申請資料，直到5萬5000個簽證名額發放完畢或2027財年結束。

  • 政府主張逾期重啟會違反至少30天登記規則；提告方則認為錯過期限不應阻止法院執行國會授權計畫，且延遲已造成無法追回的財務損失。

綠卡 川普 簽證

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