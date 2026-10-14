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墨西哥男非法入境「一罪兩審」 2名大法官批違憲

記者胡玉立／綜合報導
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自由派大法官薩多馬友與保守派戈薩奇（見圖），難得聯合指責執法單位不該「一罪兩審」...
自由派大法官薩多馬友與保守派戈薩奇（見圖），難得聯合指責執法單位不該「一罪兩審」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國最高法院拒絕受理墨西哥公民埃雷拉-薩拉薩爾案件，但薩多馬友與戈薩奇罕見聯手批評政府兩度起訴同一持續性非法入境行為，認為可能違反一罪不二罰。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)13日聯合譴責政府「一罪兩審」、兩度起訴一名多次非法入境墨西哥公民，稱此案存在「嚴重的憲法問題」。

政府兩度起訴墨西哥公民埃雷拉-薩拉薩爾(Jesus Herrera-Salazar)，稱他「多次」非法越境。薩多馬友與戈薩奇對此聯名表示，他們很難看出埃雷拉-薩拉薩爾的遭遇如何符合「一罪不二罰」的保障(double jeopardy protections)。薩多馬友寫道：「若日後再次出現類似情況，我敦促法院避免此處發生的違憲荒謬，並充分重視與理解『一罪不二罰』條款的意義。」

國會山莊報(The Hill)報導，最高法院通常會駁回絕大多數受理案件的請求，13日也在駁回數十件上訴的同時，拒絕受理埃雷拉-薩拉薩爾的案件。

薩多馬友與戈薩奇同意其他大法官的意見，認為不應受理此案，指出埃雷拉-薩拉薩爾已被遣返。兩人同時謹慎表示，希望此案的事實「屬於特殊情況」。

自由派大法官薩多馬友（見圖）與保守派戈薩奇，難得聯合指責執法單位不該「一罪兩審」...
自由派大法官薩多馬友（見圖）與保守派戈薩奇，難得聯合指責執法單位不該「一罪兩審」。（美聯社）

政府兩度起訴埃雷拉-薩拉薩爾。第一次他在2020年於德州被發現並被判入獄；之後，他在監管釋放(supervised release)期間，亦即被要求留在美國境內接受執法部門的監視期間，在奧克拉荷馬州被發現，因非法再入境再次被判有罪。

法庭文件顯示，埃雷拉-薩拉薩爾已服完兩次刑期，並於2024年被遣返出境；但他持續主張，第二次的起訴違反憲法第五修正案關於「禁止就同一罪行兩度使其處於生命或肢體危險」的保障。美國第十巡迴上訴法院裁定並無違憲，理由是他的兩項定罪分別針對不同罪行。

薩多馬友由歐巴馬總統任命，戈薩奇由川普總統任命；這並不是兩位大法官首次聯手公開為刑事被告所受待遇發聲。

薩多馬友寫道：「當被告因涉及涉及持續且不間斷的行為而被定罪時，我們的判例和『一罪不二罰』條款的邏輯都強烈顯示：政府不得僅因選取不同的時間點，就再次以同一持續性罪行起訴該被告。」戈薩奇附合此觀點，「這才合理。」

精華 FAQ

  • 爭議在於政府先後兩度起訴埃雷拉-薩拉薩爾，且兩次都與持續性的非法再入境行為有關。薩多馬友與戈薩奇認為，這種做法可能觸及憲法第五修正案的一罪不二罰保障。

  • 他們主張，被告若因同一持續行為已被定罪，政府不應只因選擇不同時間點，就再次以同一罪行起訴。兩人因此質疑，此案難以符合一罪不二罰的基本保障。

  • 最高法院在駁回多件上訴的同時，也拒絕受理此案，理由之一是被告已被遣返。這代表法院未就實體違憲問題作出判決，但兩名大法官仍公開提醒下級法院避免類似情況。

非法入境 大法官 墨西哥

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