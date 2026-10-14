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曾幫恐怖分子煮飯不能申庇？ 最高法院將審理

記者胡玉立／綜合報導
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曾為恐怖分子煮飯就不能申請庇護嗎？最高法院決定受理相關案件。圖為示威者在一項遊行...
曾為恐怖分子煮飯就不能申請庇護嗎？最高法院決定受理相關案件。圖為示威者在一項遊行中手持「我們都是恐怖分子嗎？」的標語。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

最高法院將審理川普政府是否可因移民曾替恐怖組織煮飯6個月，就以提供物質支持為由拒絕庇護。

曾為恐怖分子煮飯就不能申請庇護嗎？最高法院13日同意審理川普政府提出的拒絕庇護上訴請求；川普政府在此案中，以奈及利亞男子奧祖倫巴(Izuchukwu Ozurumba)曾在奈及利亞為恐怖組織煮飯六個月，等於為恐怖分子提供物質支持為由，拒絕提供庇護。但下級法院裁定不能因此拒絕提供庇護，川普政府為此向最高法院提出上訴。

全國廣播公司(NBC)報導，奧祖倫巴一案涉及移民法條款，該條款禁止任何「參與恐怖活動」者入境美國，其中包括提供物質支持在內。

奧祖倫巴聲稱，他在2022年找到一份營地廚師工作，後來才發現該營地受到「無名槍手」(Unknown Gunmen)分離主義組織控制。他在那裡工作了大約六個月，其中一半時間沒有領到工資，之後便逃離該營地。

奧祖倫巴在2023年7月越過美國南部邊境，向美國尋求庇護，聲稱「無名槍手」組織成員威脅要殺害他。一名移民法官最初駁回了他的庇護申請，指他每天為該組織烹煮三餐，形同提供物質支持。奧祖倫巴2025年4月被驅逐出境，但他的案件仍繼續審理。五個月後，美國第四巡迴上訴法院裁定他勝訴，認為烹飪不屬於物質支持。

代表奧祖倫巴的非營利組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights) 律師梅耶-薩林斯 (Aimee Mayer-Salins) 表示，川普政府對該法律的寬泛解釋，將使逃離迫害的人很難在美國尋求庇護；因為，即使是對武裝組織「最微不足道的」的所謂支持，也足以按照政府的解釋被拒絕入境。

梅耶-薩林斯拒絕透露奧祖倫巴目前的下落，只表示他正在躲藏中。大法官將在本屆最高法院審理期聽取辯論並作出裁決；本屆法院審理期至明年6月結束。

最高法院未來幾周還將決定是否受理川普政府的其他上訴，包括旨在維持對美墨邊境庇護申請的廣泛禁令。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於，移民法所稱的「提供物質支持」是否包括替恐怖組織煮飯。川普政府據此拒絕庇護，但下級法院認為烹飪不應直接等同支持，因此案件上訴至最高法院。

  • 他表示自己在奈及利亞擔任營地廚師約6個月，後來才發現營地受「無名槍手」組織控制。移民法官認為他每天為該組織準備三餐，等同提供物質支持，因此駁回庇護。

  • 若法院採取較寬泛解釋，任何對武裝或恐怖組織的微小幫助，都可能被視為參與恐怖活動，進而使更多逃離迫害的人難以在美國成功申請庇護。

移民 川普 庇護

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