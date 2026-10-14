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社安卡、現金遭ICE違法扣留 7人提告

編譯陳韻涵／綜合報導

AI摘要

文章摘要整理：

7名曾遭拘留的移民提告ICE，指控其在釋放後長期扣留現金、證件與個人物品，造成當事人失業、失去醫療與住處，並違反憲法與內部規定。

曾遭拘留的移民13日在華盛頓特區聯邦法院提告聯邦移民及海關執法局(ICE)，指控ICE釋放他們之後，仍違法扣留其證件與個人物品。

華爾街日報報導，這項13日在華盛頓特區聯邦地方法院提出長達39頁的訴狀，指稱ICE扣留七名原告的財物，而這些人離開移民拘留機構已超過五個月，其中部分人的移民案件仍在審理中。

訴狀指出，這七起個案凸顯ICE有個廣泛執行的「實際政策」(de facto policy)，即在缺乏任何法律依據的情況下扣留被逮捕者的物品，包括現金、護照、社會安全卡、工作許可文件、手機及車鑰匙，違反美國憲法第四修正案。

訴狀寫道：「ICE剝奪人們這些物品的時間，遠超過任何政府利益所能合理正當化的程度，且往往在當事人獲釋後數月仍不歸還。」

其中一名原告富恩特斯(Rolando Ramirez Fuentes)46 年前從古巴來到美國。他聲稱，自己於2026年4月獲釋後，ICE扣留了他的社會安全卡及佛羅里達州駕駛執照。

訴訟指稱，由於無法取回這些證件，富恩特斯因此無法找到工作、獲得心臟疾病所需的醫療照護，最終也無法保住住所，目前已淪為無家可歸者。

另一名原告伊茲梅洛夫(Vladimir Izmailov)聲稱，他於 2025年11月遭拘留後，移民及海關執法局ICE官員將他的錢包和皮帶丟進垃圾桶。

這名俄羅斯公民與妻子及兩名子女居住在加州。他指稱，當局也未歸還他的結婚戒指、駕駛執照及工作許可證。ICE後來表示，他的個人物品可能已遭銷毀。

這起訴訟尋求集體訴訟的地位，被告包括ICE及代理局長范杜拉(David Venturella)，以及國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)。

起訴書另指控，ICE違反其有關移民獲釋後，有關財物扣留規定的內部指令，該指令僅允許ICE在能清楚說明理由時才可扣留物品，如文件涉嫌偽造或物品與刑事案件有關。

然而，訴狀稱ICE實際扣留的財物範圍遠比上述情況更廣泛，且拒絕提供任何解釋。

代表原告的律師馬丁(Craig Martin)表示，「如果ICE有正當的執法理由扣留某人的財物，就必須說明；若ICE無法說明，憲法與ICE的規定都要求立即歸還。」

精華 FAQ

  • 原告指控ICE在移民獲釋後，仍長期扣留他們的現金、護照、社會安全卡、工作許可、手機與車鑰匙等物品，且不提供合理說明，構成違法。

  • 訴狀主張，ICE扣留財物沒有法律依據，也超過政府可合理主張的執法需要，因而侵犯美國憲法第四修正案所保障的免於不當扣押權利。

  • 例如富恩特斯因拿不回社安卡與駕照，無法工作、取得心臟病醫療照護，最後失去住所；另有原告稱物品遭丟棄或疑似銷毀。

社安卡 移民 ICE

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