ICE被爆6月以來至少曾拘12港人 逼簽自願離境

最近數月已有十餘名香港居民在美國境內機場被ICE逮捕，獲釋後還須配戴電子腳鐐。圖為ICE探員在雷根機場值勤。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 報導指川普政府加強移民執法後，至少12名受拜登時期保護的香港人遭ICE拘留，部分人獲釋仍須戴電子腳鐐，並可能在明年2月保護令到期後被遣返。

川普政府擴大移民 執法，自今年6月以來，原本受到拜登政府明令保護、獲准在美生活和工作的香港 公民至少已有12人遭到移民暨海關執法局(ICE )拘留，即使獲釋仍須配戴電子腳鐐，一旦保護令明年2月到期，屆時可能會被直接遣返。

合法留美卻被押 獲釋仍戴電子腳鐐 明年保護令到期恐遣返

政治新聞網站Politico報導，柏克萊加州大學(University of California Berkeley)「驅逐出境資料計畫」(Deportation Data Project)調查發現，自今年元月至8月6日止，共有38名香港公民被ICE拘留，其中一位港人今年7月在芝加哥歐海爾機場(O'Hare Airport)登機時，遭到ICE拘留，擔心遭到報復要求匿名的他透露：「ICE官員強迫我簽署一份自願離境文件，他們說『如果你不簽這個，就要坐幾個月的牢。』」

前總統拜登2021年頒布「延期強制離境」(Deferred Enforced Departure，DED)指令，保護特定香港人避免遭受北京當局政治迫害，不過國土安全部(DHS)聲明仍強調，授予香港公民工作許可並不賦予其在美國合法身分：「DHS不受限制，仍可對持有此類臨時行政身份的外國人，啟動驅逐出境程序。」

然而多起案件承審法官下令釋放被拘留的香港人，其中12起個案當事人被ICE拘留10天至兩個月不等後，均已獲准離開拘留所，但仍須佩戴電子腳鐐，活動範圍受限且不得離開其居住地周邊區域。

舊金山非營利組織「亞裔法律核心小組」(Asian Law Caucus)移民正義計畫負責人魏斯(Evelyn Wiese)憂心保護令明年2月屆滿後，DHS可將這些人遣返香港：「ICE正在擴大『誰可以且應被拘留』的界線範圍，反映執法擴大，亦即ICE有意拘留法律上站不住腳的個案，由於許多人感到恐懼且無法及時獲得法律協助，ICE得以遣返更多人。」

華府非營利組織「香港自由委員會基金會」(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)政策經理許穎婷(Frances Hui)透露：「我有一些適用DED指令的香港朋友，已經數周甚至數個月不敢出門，因為ICE幹員就在他們家門外的大街上巡邏。」