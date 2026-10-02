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加強入境審查 川普政府已撤銷25萬張簽證

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統2025年重返白宮後，迄今已撤銷25萬張外國人簽證。圖為一名葉門公民展示...
川普總統2025年重返白宮後，迄今已撤銷25萬張外國人簽證。圖為一名葉門公民展示其護照上的美國簽證已被撤銷。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府上任後強化入境審查，已撤銷超過25萬張簽證，並針對違規、犯罪、國安風險、庇護濫用及生育旅遊等行為持續清理。

川普總統2025年重返白宮後，迄今已撤銷25萬張外國人簽證

福斯新聞(Fox News) 9月30日獨家報導，國務院發言人皮戈特 (Tommy Pigott)表示，川普政府持續打擊非法移民以及加強審查入境美國人士，國務院已撤銷超過25萬張簽證。皮戈特強調，「在川普總統及魯比歐國務卿領導下，國務院已撤銷超過25萬份簽證，這是歷史性的里程碑。」

皮戈特指出，撤銷簽證的原因有很多，包括簽證持有人違反簽證條款、犯罪、煽動針對美國或美國公民的暴力行為、欺詐美國公民、濫用移民系統以及危害國家安全。屬於這類而給註銷簽證的高達17.5萬張。

另外有2300張與生育旅遊有關，外國孕婦專程赴美生產讓嬰兒自動取得公民身分，被視為詐欺行為而被註銷。

皮戈特重申川普政府一貫的說法，指出「每張簽證決定都關乎國家安全，透過前所未有的持續審查，會識別及遣返那些犯罪、支持恐怖主義、欺詐美國公民或濫用移民制度的人」 ；又說「美國簽證是特權而非權利，如果違反這項特權的條款就會失去它。」

國務院表示將繼續與國土安全部緊密配合，進一步清理濫用簽證的行為。

今年夏天開始也鎖定利用旅遊簽證抵美後申請庇護者，主要針對2016年至2026年間，透過B1(商務)或B2(旅遊)簽證入境後，即申請政治庇護的人，這類人數多達20萬。

副國務卿藍道(Christopher Landau)曾在X發文，直指「政治庇護不應成為規避移民法的漏洞，只應為那些因為種族、宗教、國籍、特定社會群體成員或政治觀點而遭受迫害的人，提供一個安全避風港。」

藍道又說有大量無理的申請湧入系統內，需要數年時間才能裁定申請人是否有資格獲得庇護，民眾對虛假的庇護申請感到「厭惡」。

國務院9月28日以腐敗為由，撤銷27名拉丁美洲國家現任及前任官員，以及其家屬的簽證。他們主要來自玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多及秘魯。

精華 FAQ

  • 根據國務院說法，川普政府重返白宮後迄今已撤銷超過25萬張簽證，並稱這是加強入境審查與打擊濫用移民制度的重要成果。

  • 原因包括簽證持有人違反條款、涉及犯罪、煽動針對美國或美國公民的暴力、欺詐美國公民、濫用移民系統，以及危害國家安全等。

  • 除一般撤簽外，政府也鎖定以B1、B2簽證入境後申請庇護者，以及與生育旅遊有關的案件；國務院並撤銷27名拉美官員及家屬的簽證。

簽證 川普 國務院

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