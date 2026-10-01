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無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

編譯陳韻涵／綜合報導
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從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯...
從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯邦醫療保險和醫療補助服務中心營運長布蘭特(左)與該中心負責人奧茲醫生今年9月份談福利詐欺的資料照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨主導的撙節措施生效後，無綠卡合法移民將失去白卡等多項福利，約10萬人受影響，且綠卡申請久拖不決恐加劇醫療斷保問題。

10月1日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為共和黨主導的撙節措施生效，而失去俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格。受影響的對象包括難民、獲庇護者、獲假釋者，以及部分家暴被害人。無黨派的國會預算辦公室(CBO)估計，約10萬人將因此失去健保；移民權益倡議團體表示，其中許多人將被迫前往急診室就醫。

紐約時報報導，國會去年通過川普總統的國內政策法案，不僅剝奪非綠卡持有人使用白卡的權益，也限縮合法移民使用俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)、俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，以及兒童健康保險(CHIP)。

國土安全部本周發布聲明表示，「在美國的外國人必須自給自足，不該依賴美國納稅人的資源滿足自身需求，公共福利不應成為移民美國的誘因」。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)指出，總統「始終將美國公民放在首位」。

難民居留滿一年即可申請綠卡，取得綠卡後便可恢復白卡資格，但審理時間已大幅拉長；美國公民及移民局(USCIS)數據顯示，目前約有14萬9470件難民綠卡申請待審，去年10月至今年6月底僅審結約3800件，處理時間已從2024年底的8個月，拉長至現行的約18個月。

39歲的俄亥俄州居民愛斯特．阿吉拉爾(Esther Aguilar)一年多前遞交綠卡申請，至今音訊全無；她患有腎衰竭，每周必須洗腎三天，並已列入腎臟移植等候名單，但醫生說她若失去保險將從等候名單被除名。她說：「他們正奪走我繼續前進的希望。」

智庫「移民政策研究所」(MPI)資深政策分析師瓦萊麗．拉卡特(Valerie Lacarte)說：「這從根本上改變我們看待來到這個國家的人，尤其是在這種情況下看待人道主義援助對象的方式。」

喬治華盛頓大學(GWU)健康政策研究中心主任庫恩(Leighton Ku)預期，會有更多移民將拖到病入膏肓才去掛急診。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(KFF)移民健康政策主任德里什蒂．皮萊(Drishti Pillai)表示，尚不清楚10月1日政策變更後，所有受影響的人是否會立即失去健保，部分州需要重新檢核身分，且許多州合法在美居住的孕婦與移民兒童仍可續保。

從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯...
從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯邦醫療保險和醫療補助服務中心負責人奧茲醫生(右)與副總統范斯今年9月談福利詐斯的資料照片。(歐新社)

從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯...
從今日起，全美數萬名沒有綠卡的合法移民會因為撙節措施生效，而失去「白卡」。圖為聯邦醫療保險和醫療補助服務中心負責人奧茲醫生(右)與副總統范斯今年9月談福利詐斯的資料照片。(歐新社)

精華 FAQ

  • 政策自10月1日起生效，主要波及沒有綠卡但在美合法居留者，包括難民、獲庇護者、獲假釋者，以及部分家暴被害人，這些人將失去白卡資格。

  • 國會預算辦公室估計約10萬人會失去健保，移民權益團體擔心許多人將因無法及時就醫而改去急診室，增加個人負擔與醫療體系壓力。

  • 難民居留滿1年可申請綠卡，但目前約14萬9470件申請待審，處理時間已從8個月延長到約18個月，因此不少人可能在等待期間持續失去白卡保障。

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