10月職業移民排期大躍進 EB-5遞件排期前進4年

國務院發布10月移民排期

AI摘要 文章摘要整理： 美國10月職業移民排期出現明顯前進，尤其EB-5非預留投資移民表B一次推進4年，讓中國出生申請人可更早遞交綠卡申請。

美國新財政年度移民 排期傳出好消息。根據國務院 公布的10月移民簽證排期，職業移民各類別的表B(遞件排期)均有不同程度推進，其中EB-5非預留投資移民類別一口氣前進四年，幅度最為顯著；EB-1傑出人才、EB-2高學歷專業人才及EB-3技術勞工等類別也有明顯進展，為等待申請綠卡 的中國出生申請人帶來新機會。

美國公民及移民服務局(USCIS)並確認，10月職業移民及親屬移民均可採用表B遞交申請。這意味著目前人在美國、優先日期符合排期且滿足其他申請資格者，可提前遞交I-485身分調整申請，符合資格者還可同時申請工作許可及旅行文件。

根據國務院公布的信息，中國大陸出生者職業移民最後批准日(表A)方面，EB-1維持2023年7月1日；EB-2前進一個月至2021年10月1日；EB-3前進七天至2022年1月8日；非技術勞工前進五個月至2019年10月1日。EB-5非預留投資移民維持2016年12月1日，三類預留名額均無排期。

最早遞件日(表B)前進幅度較大。中國大陸出生申請人EB-1傑出人才類別前進213天，排期推進至2024年7月1日；EB-2高學歷專業人才類別前進一年，來到2023年1月1日；EB-3技術勞工及專業人士類別則前進兩年三個月，來到2024年4月1日。

此次變動最受矚目的是EB-5非預留投資移民類別，表B由原先的2017年3月1日大幅推進至2021年3月1日，整整前進四年，讓更多等待多年的投資移民申請人有機會在美國境內遞交綠卡申請。

美國公民及移民服務局(USCIS)前高級官員穆雷(Ricky Murray)指出，此次排期公告發布時間過晚，導致部分申請人剩下不到兩天準備及遞交文件。他說，移民局必須在9月底前實際收到申請，而非申請人只要在月底前寄出即可。

前國土安全部官員、Globali.ai共同創辦人克萊恩(Adam Klein)也表示，此次排期不僅公布得晚，各類別變動幅度也極不一致。

移民專家提醒，表B允許符合資格者提前遞件，但不代表綠卡可立即獲批；表A則決定何時可能獲得最終核准。美國境內申請人仍須確認移民局當月允許使用的排期表，並留意未來排期可能隨申請需求及簽證名額使用情況再次調整。

國務院發布10月移民排期，美國公民及移民服務局(USCIS)並確認，10月職業移民及親屬移民均可採用表B遞交申請。(路透)