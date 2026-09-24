全美亞太裔總商會年會 太空人林琪兒獲獲ACE「太空探索領導獎」

全美亞太裔總商會執行長董繼玲(右)頒獎給NASA華裔太空人林琪兒(中)， 左為ACE董事會主席Garrett Gin。(ACE提供)

全美亞太裔總商會(National ACE)18日於休士頓 舉辦2026年度大會暨頒獎晚宴，全美逾700位企業家、企業領袖、政策制定者、創新人士及社區代表參與；大會聚焦人工智慧、企業成長與經濟機會。NASA太空人 、詹森太空中心飛行運作處副主任林琪兒博士(Dr. Kjell Lindgren)獲頒「太空探索領導獎」。

本屆大會主題為「航向新前沿：商業、社區與人工智慧革命」。活動包括領袖對談、六場專家分組論壇、政策領袖分享、設有展位的互動式展覽市集，以及表揚傑出領袖的頒獎晚宴。

ACE執行長董繼玲表示，本屆大會展現企業、政府、商會與社區攜手合作所能創造的力量。ACE持續為AAPI企業家及全美小企業爭取資源、資金、合作及政策機會，協助他們在人工智慧與全球經濟快速發展的新時代中持續成長，並成為塑造未來的重要力量。

ACE董事會主席Garrett Gin致詞表示小企業是社區的重要支柱，不僅創造就業與地方財富，也為家庭提供實現創意、勇於承擔風險及建立事業的機會。

在「從願景到影響力：執行長談創業與創新」對談中，ACE總裁董繼玲與EarnIn金融科技公司創辦人兼執行長Ram Palaniappan探討公司創立歷程、金融科技如何改善消費者賺取薪資的方式，以及創業家面對法規、科技變革與市場需求時所需要的勇氣與韌性。

大會並舉行「企業卓越表彰典禮」，由Wells Fargo資深副總裁Ruben Barrales介紹並表揚長期支持ACE的企業夥伴。「德州策略合作夥伴獎」則向地方商會及社區領袖致敬，感謝他們協助舉辦大會並擴大ACE在德州的影響力。

參與全美亞太裔總商會大會的公司及合作夥伴出席者合影。(ACE提供)

IW Group創辦人暨National ACE Foundation董事Bill Imada介紹《堅韌、扎根與崛起：AAPI小企業的成長與經濟影響》研究。研究指出，受訪的企業中，77%的公司員工少於四人，顯示微型企業在AAPI商業社群中的重要地位。

研究亦發現，人工智慧工具已協助小型企業處理財務管理、數位行銷及數據分析等核心工作。58%的受訪企業利用相關工具進行財務管理，55%用於數位行銷，另有55%用於數據分析，有助降低營運門檻、提高效率及增強競爭力。

NASA太空人林琪兒獲大會頒發「太空探索領導獎」，表彰其在太空探索、科學、創新及公共服務方面的卓越領導。他在會中分享其兩次太空任務及累計311天駐留太空的經驗。他提出三項重要啟示：保持使命清晰、在需要之前建立信任，以及以科技為人類帶來的實際利益衡量進步。他指出，科技應服務人群，小企業不應只是因應人工智慧革命，更應積極參與並塑造未來。他以自己的成長與太空探索程，勉勵在場的企業家與社區領袖勇於迎接新的前沿，同時不要忘記彼此扶持的重要性。

休士頓市國際事務主管Gigi Lee代表市長John Whitmire宣布2026年9月18日為休士頓市「National ACE日」。