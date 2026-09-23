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川普禁移民參加社服計畫 聯邦法官駁回

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府2025年7月頒布行政命令，禁止某些移民使用特定聯邦社會服務計畫，例如「學前啟蒙班」(Head Start preschools)、社區健康診所及成人教育倡議等。共有20州與華府特區的民主黨籍檢察長對行政命令提告，羅德島州聯邦區域法院法官麥克埃羅伊(Mary McElroy)去年暫時擋下川普政府行政命令，禁止移民使用聯邦計畫的政策從來不曾實施，麥克埃羅伊21日進一步將阻止行政命令生效的禁制令改成永久有效。

共和黨政府官員曾說，川普政府行政命令是根據前總統柯林頓時期的「個人責任與工作機會調節法」(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)，把大批社會服務計畫重新分列，禁止非法移民取得聯邦福利。不過，新規也將波及許多在美國合法居留的移民，包括工作簽證、學生簽證持有人。

根據行政命令，聯邦計畫將禁止對擁有「臨時保護身分」(temporary protected status)的民眾提供服務。俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)同樣將受影響。

川普總統第一任期在2019年獲任命的麥克埃羅伊法官，裁定行政命令違法(unlawful)，並表示川普政府並未透過適當途徑修改聯邦福利規則。她指出，川普政府的行為「在程序上無效」。

麥克埃羅伊在裁決書中說，川普政府依然可以透過聯邦的公告與評論程序(notice-and-comment process)推動規則修改，但政府官員去年頒布行政命令時卻跳過這套程序。

參與訴訟的州檢察長之一、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表聲明，對於裁決表示讚賞。她說，從癌症篩檢、食物銀行到早期兒童教育，聯邦政府試圖破壞社會安全網，將對工薪家庭帶來災難。

精華 FAQ

  • 行政命令禁止部分移民使用特定聯邦社會服務計畫，包括學前啟蒙班、社區健康診所與成人教育倡議等，且影響範圍不只非法移民，也波及部分合法居留者。

  • 麥克埃羅伊法官認為，川普政府在變更聯邦福利規則時，未走完公告與評論程序，屬於程序上無效，因此裁定行政命令違法並將禁制令永久化。

  • 除了非法移民外，工作簽證與學生簽證持有人、擁有臨時保護身分者，以及DACA夢想生都可能受影響，相關州檢方則批評此舉會傷害社會安全網。

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