川普禁移民參加社服計畫 聯邦法官駁回

川普 政府2025年7月頒布行政命令，禁止某些移民 使用特定聯邦社會服務計畫，例如「學前啟蒙班」(Head Start preschools)、社區健康診所及成人教育倡議等。共有20州與華府特區的民主黨籍檢察長對行政命令提告，羅德島州聯邦區域法院法官麥克埃羅伊(Mary McElroy)去年暫時擋下川普政府行政命令，禁止移民使用聯邦計畫的政策從來不曾實施，麥克埃羅伊21日進一步將阻止行政命令生效的禁制令改成永久有效。

共和黨 政府官員曾說，川普政府行政命令是根據前總統柯林頓時期的「個人責任與工作機會調節法」(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)，把大批社會服務計畫重新分列，禁止非法移民取得聯邦福利。不過，新規也將波及許多在美國合法居留的移民，包括工作簽證、學生簽證持有人。

根據行政命令，聯邦計畫將禁止對擁有「臨時保護身分」(temporary protected status)的民眾提供服務。俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)同樣將受影響。

川普總統第一任期在2019年獲任命的麥克埃羅伊法官，裁定行政命令違法(unlawful)，並表示川普政府並未透過適當途徑修改聯邦福利規則。她指出，川普政府的行為「在程序上無效」。

麥克埃羅伊在裁決書中說，川普政府依然可以透過聯邦的公告與評論程序(notice-and-comment process)推動規則修改，但政府官員去年頒布行政命令時卻跳過這套程序。

參與訴訟的州檢察長之一、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表聲明，對於裁決表示讚賞。她說，從癌症篩檢、食物銀行到早期兒童教育，聯邦政府試圖破壞社會安全網，將對工薪家庭帶來災難。