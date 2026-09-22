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申請加入美國空軍換公民 華女涉入籍說謊

特派員黃惠玲／綜合報導
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兩名中國公民因涉嫌入籍造假及槍械犯罪，日前在密蘇里州投案，該案由聯邦調查局(FB...
兩名中國公民因涉嫌入籍造假及槍械犯罪，日前在密蘇里州投案，該案由聯邦調查局(FBI)調查(示意圖)。(FBI官方臉書)

兩名中國公民因涉嫌入籍造假及槍械犯罪，日前在密蘇里州投案。其中25歲女子黃碧琪(Biqi "Ashley" Huang，音譯)被指曾申請加入美國空軍，並向招募人員表示，希望藉從軍盡快取得美國公民身分，之後離婚再與另一名中國男子杜文天(Wentian Du，音譯)結婚；她同時被控以不實資料購買槍械。35歲的杜文天則被控以外國人身分非法持槍。兩人出庭後均不認罪。

聯邦檢方表示，黃碧琪及杜文天9月9日遭聖路易聯邦地區法院大陪審團起訴，兩人17日投案並出庭。黃碧琪面臨一項在入籍程序中作出虛假陳述罪，以及一項以欺詐方式取得槍械罪；杜文天則被控一項外國人非法持有槍械罪。

起訴書指出，黃碧琪涉嫌在2025年8月1日至2026年7月27日期間，在涉及入籍的程序中宣誓作出虛假陳述；另於今年5月28日購買槍械時，向槍械經銷商提供不實資訊。杜文天則被控於今年6月1日至8月26日期間非法持有槍械。

檢方要求法院在審判前羈押兩人。相關聲請文件顯示，黃碧琪2023年7月13日持學生簽證進入美國，並在聖路易就讀研究所。她於2024年5月22日結婚，之後取得合法永久居民(LPR)身分。

不過檢方指稱，黃碧琪在2025年10月14日接受移民面談，以及申請永久居留身分時，涉嫌對自己的婚姻狀況作出不實陳述。

杜文天則於2022年9月取得B1/B2非移民簽證，同年10月2日進入美國，約一年後提出庇護申請。

根據檢方聲請文件，黃碧琪今年6月搬到紐約後認識杜文天，隨後申請加入美國空軍。檢方稱，她曾告訴空軍招募人員，希望透過從軍盡快取得美國公民身分，之後與現任配偶離婚，再與杜文天結婚。

FBI調查期間還發現，杜文天曾於2025年10月18日試圖購買槍械，但交易遭拒，他也被告知遭拒原因。檢方稱，杜之後至少13次租用槍械，而他的信用卡今年5月29日被用來購買一把9毫米手槍。

檢方指控，黃碧琪在相關槍械購買表格上，虛假聲稱自己是槍械的實際買家，因此涉及以欺詐方式取得槍械。

依聯邦法律，在入籍程序中作出虛假陳述，最高可判五年監禁、25萬元罰款，或兩者併罰；黃碧琪及杜文天涉及的槍械罪名，最高均可判15年監禁、25萬元罰款，或兩者併罰。

本案由聯邦調查局(FBI)調查，美國空軍特別調查辦公室(U.S. Air Force Office of Special Investigations)協助，助理聯邦檢察官朗格(Colleen Lang)負責起訴。

精華 FAQ

  • 25歲的黃碧琪被控入籍程序虛假陳述及以欺詐方式取得槍械，35歲的杜文天則被控外國人非法持有槍械。兩人皆已投案出庭，但對相關指控均不認罪。

  • 檢方稱她在入籍與永久居留相關程序中，對婚姻狀況作出不實陳述，並在接受空軍招募時表示想先透過從軍快速取得公民身分，再離婚與杜文天結婚。

  • 兩人已於9月遭聯邦大陪審團起訴，並在17日投案出庭，檢方要求審前羈押。入籍說謊最高可判5年，相關槍械罪名最高可判15年及25萬元罰款。

美國公民 密蘇里州

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