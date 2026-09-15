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德州大學充斥南亞裔？一張球賽照片引爆歧視爭議 德州候選人挨批

編譯盧炯燊／綜合報導
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共和黨人法蘭奇13日在X發布一張奧斯汀德州大學包括南亞裔在內多個族裔的學生的照片...
共和黨人法蘭奇13日在X發布一張奧斯汀德州大學包括南亞裔在內多個族裔的學生的照片，他發文說「我聽聞今年德州大學畢業典禮就是這樣，我簡直不敢相信。現在看來，問題比任何人想像的都要嚴重得多」。(截自法蘭奇X帳號)

爭取出任德州鐵路委員會(Railroad Commission)委員的共和黨籍候選人法蘭奇(Bo French) 屢屢發表種族歧視及排外言論，現在又聲稱南亞裔美國學生是個「問題」，遭到兩黨政治人物強烈譴責。

綜合政治網媒Politico、CBS News等報導，法蘭奇13日在X平台上發布一張奧斯汀德州大學包括南亞裔在內多個族裔的學生，與球迷慶祝美式足球獲勝的照片。

他將該照片解讀為美國人正被「外國人取代」，發文說「我聽聞今年德州大學畢業典禮就是這樣，我簡直不敢相信。現在看來，問題比任何人想像的都要嚴重得多」。

德州鐵路委員會是負責監管德州石油與天然氣工業，委員擔負重要職位，他這番說法馬上引發各方譴責。

該州共和黨籍資深聯邦參議員孔寧(John Cornyn)立即在X譴責這個種族主義言論，要求其他共和黨人也出來發聲。他發文說，「這就是共和黨提名的州候選人。其他共和黨人會譴責這種種族主義嗎？還是會視而不見，任由它正常化？」。

共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)也發聲明駁斥法蘭奇，說這張照片「實際上展現了德州人團結的方式」。

德州議長伯羅斯(Dustin Burrows)強調，反對移民的政策不能僅僅因為「他們的種族而作為貶低」的理由，直斥法蘭奇的帖文是「過界」，應該刪除。另外多位德州共和黨人也加入抨擊的行列。

民主黨更重重反擊，法蘭奇的民主黨籍對手羅森塔爾(Jon Rosenthal)強烈呼籲選民對這種仇恨言論追究責任。

但也有一些共和黨人支持法蘭奇，德州前共和主席納爾迪(Matt Rinaldi)批評孔寧「為了廉價勞動力而犧牲我們孩子的未來」。

法蘭奇發表煽動性言論屢有前科，今年3月在保守政治行動會議(CPAC)公然宣揚仇恨伊斯蘭言論，要求美國驅逐1億人出境，指他們是「外來人」。

儘管面對洶湧的批評及退選呼聲，法蘭奇依然拒不道歉或退選，堅持在11月參選到底。

精華 FAQ

  • 他在X貼出德州大學學生與球迷慶祝照片後，稱南亞裔美國學生是「問題」，還暗示美國人正被「外國人取代」，因此引發強烈反彈。

  • 共和黨籍聯邦參議員孔寧、州長艾伯特與州議長伯羅斯都公開批評，民主黨對手羅森塔爾也要求選民追究這種仇恨言論的責任。

  • 報導指出，他今年3月在CPAC曾公然宣揚仇恨伊斯蘭言論，並要求美國驅逐1億人出境。即使遭批評，他仍拒絕道歉或退選。

種族歧視 種族主義 德州

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