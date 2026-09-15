多名律師踢爆：移民想申請合法身分證明文件 卻遭川普政府刪除或塗黑
為了證明具有合法居留身分，每年有數十萬移民向聯邦機關申請調閱文件，例如跨國收養者申請「父母是美國公民」的身分證明，非公民索取申請庇護的申請書或面談紀錄副本，這些資料經常是證明完整移民歷史的唯一管道。然而，紐約時報14日報導，36名律師受訪時說，如今移民索取這些文件時經常吃閉門羹，或者收到的資料經過大量塗黑處理，導致移民面臨遭到驅逐出境的風險。
移民律師表示，如今客戶申請這些資料時經常遭到川普政府大幅塗黑處理，或者扣押文件不予提供，移民與律師都確定存在的資料，政府機關則聲稱找不到，例如先前過期的護照或申請資料。律師表示，有時候官員雖然提供資料，卻把關鍵訊息刪除。
民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)律師羅哈斯(Kelly Rojas)表示。移民在移民法院已經被剝奪法律正當程序，現在又加上申請重要文件遭到拖延或塗黑處理。
報導指出，移民律師的指控，與美國公民暨移民局(USCIS)內部檔案保存辦公室前任資深官員透納(Timothy Turner)去年在吹哨者報告披露的消息一致。
透納指出，USCIS在川普第二任政府上台初期便以不當手段訂定政策，導致移民難以取得在法律上有權索取的資料。
透納在提交給國會的吹哨者報告中舉例說，USCIS在2025年5月下令員工扣押所有非英文的文件資料。員工同時獲得告知說，結婚證書、共同銀行帳戶對帳單、稅務表格、移民法庭聽證會筆錄內容及其他文件，都必須根據隱私法律規定扣留。如果申請人的名字在官方紀錄有連字號，但在申請資料時只寫了兩個姓氏的其中一個，即使相關紀錄已經找出來，USCIS也拒絕提供。
聯邦法律賦予人民索取移民文件的權利，民眾可以援引資訊自由法(Freedom of Information Act)提出申請。
因為這些資料常是證明合法居留、庇護申請或完整移民歷史的關鍵證據，例如收養文件、申請書、面談紀錄與護照紀錄等，缺少它們就難以證明身分。 他們表示，申請常被拒絕、文件被大量塗黑，或明明存在的資料卻被官員稱找不到；即使提供文件，也常把關鍵內容刪除，影響後續法律程序。 報告指USCIS在川普第二任政府初期就訂下不當政策，曾要求扣押所有非英文文件，並把結婚證書、銀行對帳單、稅表與法庭筆錄等資料一併扣留。
精華 FAQ
因為這些資料常是證明合法居留、庇護申請或完整移民歷史的關鍵證據，例如收養文件、申請書、面談紀錄與護照紀錄等，缺少它們就難以證明身分。
他們表示，申請常被拒絕、文件被大量塗黑，或明明存在的資料卻被官員稱找不到；即使提供文件，也常把關鍵內容刪除，影響後續法律程序。
報告指USCIS在川普第二任政府初期就訂下不當政策，曾要求扣押所有非英文文件，並把結婚證書、銀行對帳單、稅表與法庭筆錄等資料一併扣留。
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