多名律師踢爆：移民想申請合法身分證明文件 卻遭川普政府刪除或塗黑

多名律師與吹哨者指出，USCIS在川普政府下對移民申請文件採取扣押、塗黑與拒絕提供的做法。(美聯社)

為了證明具有合法居留身分，每年有數十萬移民 向聯邦機關申請調閱文件，例如跨國收養者申請「父母是美國公民 」的身分證明，非公民索取申請庇護的申請書或面談紀錄副本，這些資料經常是證明完整移民歷史的唯一管道。然而，紐約時報14日報導，36名律師受訪時說，如今移民索取這些文件時經常吃閉門羹，或者收到的資料經過大量塗黑處理，導致移民面臨遭到驅逐出境的風險。

移民律師表示，如今客戶申請這些資料時經常遭到川普 政府大幅塗黑處理，或者扣押文件不予提供，移民與律師都確定存在的資料，政府機關則聲稱找不到，例如先前過期的護照或申請資料。律師表示，有時候官員雖然提供資料，卻把關鍵訊息刪除。

民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)律師羅哈斯(Kelly Rojas)表示。移民在移民法院已經被剝奪法律正當程序，現在又加上申請重要文件遭到拖延或塗黑處理。

報導指出，移民律師的指控，與美國公民暨移民局(USCIS)內部檔案保存辦公室前任資深官員透納(Timothy Turner)去年在吹哨者報告披露的消息一致。

透納指出，USCIS在川普第二任政府上台初期便以不當手段訂定政策，導致移民難以取得在法律上有權索取的資料。

透納在提交給國會的吹哨者報告中舉例說，USCIS在2025年5月下令員工扣押所有非英文的文件資料。員工同時獲得告知說，結婚證書、共同銀行帳戶對帳單、稅務表格、移民法庭聽證會筆錄內容及其他文件，都必須根據隱私法律規定扣留。如果申請人的名字在官方紀錄有連字號，但在申請資料時只寫了兩個姓氏的其中一個，即使相關紀錄已經找出來，USCIS也拒絕提供。

聯邦法律賦予人民索取移民文件的權利，民眾可以援引資訊自由法(Freedom of Information Act)提出申請。