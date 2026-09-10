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入籍案件處理速度 同比大減74%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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美國公民移民服務局(USCIS)最新數據顯示，入籍案件處理速度明顯放緩。2026年7月僅完成2萬674件入籍案件，比去年同期的8萬77件大減約74%；今年1月至7月平均每月完成2萬7077件，也遠低於去年同期平均每月8萬6044件。更值得注意的是，截至今年7月，等待超過六個月的入籍申請數量較去年同期暴增338%。

與此同時，根據USCIS公布的N-400案件資料及美國國家移民政策基金會(National Foundation for American Policy，NFAP)的分析，N-400案件遭拒比例也明顯上升。今年1月至3月，已裁決案件的拒絕率約15%，到了7月已升至約20%。

這些數據與華埠入籍服務機構近期接觸到的情況相呼應；美亞健康協會主任劉紅表示，一些華人去年9、10月就已遞交N-400，至今仍未收到面談通知，部分個案等待時間甚至已超過一年。

鄰里調查恢復 居住、工作納入核實

審查方面也出現重大改變。USCIS恢復入籍申請人的「個人調查」(personal investigations)，其中包括俗稱「鄰里調查」的程序。

官方文件指出，調查可涵蓋申請人居住及工作地點周邊，原則上涉及提出入籍申請前至少五年的期間，用以核實居住情況、良好道德品格(good moral character)、對美國憲法的認同等入籍資格。過去USCIS通常豁免這類鄰里調查，主要依靠生物辨識及FBI犯罪背景調查；新政策則改為可依個案決定是否豁免。

而指紋及FBI背景調查原本就是入籍程序的一部分，USCIS明確說明，需要採集生物特徵資料時，會將指紋送交FBI進行背景調查。

入籍服務人員建議，申請人現在應更仔細核對N-400內容，事先整理過去五年的地址、工作及出入境紀錄，備妥新舊護照與相關文件；英文考試聽讀寫部分，都不要只背最短答案，而應練習聽懂問題後，以清楚、完整的句子回答。

對於已經遞件超過一年仍沒有面談通知者，可先登入USCIS帳戶確認案件狀態及所在地辦公室的處理時間，必要時依USCIS程序提出案件進度查詢。

精華 FAQ

  • 2026年7月僅完成2萬674件入籍案件，較去年同期大減約74%；今年1月至7月平均每月也遠低於去年同期，且等待超過6個月的案件暴增338%。

  • 根據USCIS與NFAP分析，今年1月至3月已裁決案件拒絕率約15%，到7月升至約20%，顯示審查標準可能更嚴，申請人被拒風險增加。

  • USCIS可依個案對居住及工作地點周邊進行調查，核實5年內的居住、品格與憲法認同；申請人應整理地址、工作、出入境紀錄及新舊護照。

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