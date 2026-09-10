華人入籍考 嘆英文面談更難 持綠卡者親曝經歷

入籍的英文面談變難，等待期也拉長，專家提醒華人入籍的最後一哩路需要更為充分的準備。（本報資料照片）

芝加哥 華人社區入籍服務機構近期接獲不少綠卡 持有人反映，遞交N-400入籍申請已近一年、甚至超過一年，卻遲遲等不到面談；此外，最新數據更顯示，N-400案件拒絕率從今年初約15%攀升至7月的約20%。而輔導入籍人員更提到，近期部分申請人好不容易等到入籍英文考試時，均遇到聽讀寫句子比以往更難的情況。

聽讀寫句子變長 完整度要求變高 N-400拒絕率攀升

一連串的變化，使華人申請入籍同時面臨等待時間拉長、審查更細及考試難度增加的三重壓力，也讓美國入籍的「最後一哩路」愈走愈難。

考官可能加入更多資訊

除了等待時間拉長，最讓部分華人申請人緊張的是入籍面談中的英文考試。美亞公民入籍項目顧問葉紫情表示，近期陸續收到全美不同地區學員回報，有些面談官在英文聽、讀、寫的要求與過去有所不同，尤其考試句子的長度變長且完整度要求變高。

根據部分學員反映，過去聽讀寫考試中的句子較為簡短，通常比較容易完成；但近期有學員遇到的聽讀寫考試句子，除了基本內容外，考官可能進一步加入更多資訊，使句子變得更長，也讓應試難度升高。

例如，過去考官要求受試者寫下或讀出「U.S. citizens have the right to vote.」(美國公民有權投票)，目前有學員反映，相關句子可能延長為：「U.S. citizens have the right to vote for President and Congress.」(美國公民有權投票選舉總統和國會議員)。

類似情況也出現在其他題目中。例如「New York City was the first capital.」(紐約市是第一個首都)的聽讀寫句子，延長為「New York City was the first capital of the United States.」(紐約市是美國的第一個首都)。又如「The president lives in the White House.」(總統住在白宮)的聽讀寫句子，延長為「The president lives in the White House in Washington, D.C.」(總統住在華盛頓特區的白宮)。

儘管這些句子意思不變，但長度增加，讓一些英文能力有限的入籍考試者，更難完整寫下或讀出整個句子。

入籍輔導人員提醒，準備面談時不要再只背幾個關鍵字或最短答案，最好練習聽懂完整問題，並用完整英文句子作答。

128題上路 最多問20題

另一項重大改變則是公民常識考試。2025年10月20日以前遞交N-400者，適用2008年版100題考試；2025年10月20日或之後遞件者，則適用2025年版128題考試。新版考試時最多抽問20題，必須答對12題才能通過；官方並鼓勵申請人依USCIS公布的答案準備。

美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)