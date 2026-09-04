赴美2個月 華人媽媽列8大生活難題：沒車、看病最折磨

在美華人分享，自己最崩潰的8件事，包括沒車難以採買、公車班距過長等事，引發其他海外華人共鳴。購物示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名住在維吉尼亞州的華人媽媽赴美2個月後，列出沒車、就醫、社交、飲食與孤獨等8大生活難題，引發海外華人共鳴。

美國生活看似自由便利，真正落地後卻可能面臨交通、醫療及社交等適應難題。一名赴美2個月、目前居住在維吉尼亞州 的陪讀媽媽Luna近日在小紅書 分享，自己最崩潰的8件事，包括沒車難以採買、公車班距過長、看病程序複雜、中式食材價格高、社交困難、快遞延誤、學校額外支出及夜晚孤獨，引發其他海外華人 共鳴。

Luna表示，住處步行至超市約需40分鐘，沒有汽車便只能一次提著十幾公斤物品走回家，每次採買都像搬家，連大桶牛奶也重得難以單手拿起。當地公車班次又少，有時等候長達1小時，若錯過便得繼續苦等，甚至Google地圖會直接建議步行2英里，讓她深刻感受到「在美國不會開車真的很難」。

醫療及語言也是另一大考驗。孩子發燒需要預約兒科時，診所先要求填寫多頁病史資料，包含過敏、既往疾病與家族病史等專業詞彙；完成電話問診後，卻可能只能預約到數日後。此外，她參加學校家長會時，其他家長談論橄欖球、露營及農場活動，自己因不熟悉話題，只能以「Wow、Amazing、That’s cool」回應，社交過程充滿文化與語言隔閡。

飲食與日常服務同樣讓她不習慣。Luna抱怨部分中式調味料售價偏高，在家煮火鍋或氣味濃郁的料理，也可能擔心影響鄰居；快遞則偶爾延遲，甚至明明人在家，仍收到「無人簽收」通知，最後還得親自到郵局領取。她也表示，孩子就讀公立學校雖無學費，家庭仍可能面臨午餐、交通、活動及教室用品等相關支出，月底整理帳單時壓力不小。

最難適應的則是孤獨感。Luna形容，傍晚後住宅區迅速安靜，鄰居各自在家活動，加上與中國有時差，深夜想找人聊天或吐槽也不容易。

不過，留言區有人認為生活感受與城市及個人條件有關，有車、英文能力提高並建立興趣圈後，情況會改善；也有人分享可利用網路買菜、計程車優惠、公車及電動自行車搭配出行。Luna坦言，美國生活確實有利有弊，雖然2個月來練出提菜的力氣與等待的耐性，但每當孩子開心地說「這裡好有趣」，仍覺得先前的辛苦值得。