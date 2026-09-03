美國庇護拒絕率94.1%創新高 中國人核准率驟降

美國的庇護拒絕率達94.1%，已創新高。圖為維權組織在最高法院前示威，手執「庇護可拯救生命」牌子。(路透)

美國移民 法庭庇護 案件的拒絕率持續攀升。根據雪城大學交易紀錄存取中心(TRAC)最新公布的分析顯示，2026年6月美國移民法庭庇護申請拒絕率達94.1%，創下歷來新高。與此同時，川普 政府大幅更換移民法官，移民法庭裁決案件數量也攀升至新高。另方面值得注意的是，中國籍庇護申請人的核准率近年也明顯下滑。

TRAC於8月31日公布的最新分析顯示，6月僅有771人獲准庇護，還不到三年前同期人數的四分之一。當月庇護申請核准率降至5.5%，另有0.4%的申請人雖未獲准庇護，但取得其他形式的移民救濟。

移民法庭法官陣容近年也出現大幅變動。TRAC發現，2025及2026財政年度共有279名移民法官被解雇或辭職，相當於2024財政年度結束時735名移民法官的約38%。

川普政府今年迄今已聘用192名新移民法官，另有53名臨時法官加入移民法庭。2026財政年度共有743名法官審理過庇護案件，其中僅43%是在川普重返白宮前就已任職的法官。

庇護拒絕率上升的現象也不僅出現在新任法官身上。TRAC分析130名從2021至2026財政年度持續審理庇護案件的法官發現，其中約四分之三今年拒絕庇護申請的比例，高於2021年；這些法官的平均拒絕率增加33個百分點。

不過，TRAC提醒，法官組成只是影響庇護裁決結果的因素之一，申請人是否有律師代理、國籍、是否遭拘留、移民政策，以及分配給法官的案件類型等，都可能影響拒絕率。

在中國籍庇護申請人的核准率方面，根據聯邦司法部移民審查行政辦公室(EOIR)案件資料整理的每財政年度(每年10月1日至隔年9月30日)最新國籍別統計，2023財年共有4946宗中國籍庇護案件作出裁決，其中約80%獲准；2024財年4649宗案件中，核准率降至73%；2025財年4678宗案件中，核准率進一步降至52%。到了2026財政年度，截至2026年7月底，已有3494宗中國籍庇護案件作出裁決，核准率僅27%，換言之，約73%未獲庇護。

根據上述數據顯示，中國籍申請人的庇護核准率在短短三個財年間，由80%大幅降至目前的27%，下滑趨勢明顯。

事實上，庇護核准率下降並非始於川普重新執政。TRAC指出，核准率在拜登政府時期便已開始下滑，拜登任內初期曾高於50%，到其任期結束時已降至32%，而川普政府上台後，下降速度進一步加快。

此外，川普政府正準備撤銷多達20萬名曾申請庇護人士持有的B-1、B-2商務及旅遊簽證。根據美聯社引用的國務院文件及官員說法，相關簽證撤銷並不一定意味著這些正在等待庇護審理的人士會立即遭到遣返。

另一方面，移民法庭近月裁決的庇護案件數量也維持高檔。TRAC表示，6月完成裁決的庇護案件超過1萬4000件，是該機構有紀錄以來單月最高數字之一。