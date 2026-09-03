聯邦法官擋下「生育旅遊」行政令 川普限縮出生公民權再受挫

川普下令限縮生育旅遊，結果行政令被法官擋下。圖為旅客在美墨邊界排隊，準備進入美國。(歐新社)

馬里蘭州格林貝爾特市聯邦地區法官博德曼(Deborah Boardman)於2日裁定，阻止川普 政府執行限縮出生公民權資格的「生育旅遊」行政命令，認為該令違抗最高法院6月30日的裁決。

路透報導，民主黨 總統拜登 任命的博德曼因應移民權利組織「We Are CASA」與庇護申請者倡議計畫(Asylum Seeker Advocacy Project, ASAP)的請求，發布初步禁令；這些倡議者去年曾成功說服博德曼，阻止川普政府執行2025年最初頒布的限制出生公民權行政命令。

最高法院6月30日駁回川普政府限縮出生公民權的最初作法，該手段原本針對父母既非美國公民，也不是持有綠卡的非法移民和簽證持有者之子女。

最高法院認定，此舉違反美國憲法第14修正案的公民權條款，此條款是最高法院在「芭芭拉訴川普案」(Barbara v. Trump)中，以六比三裁決通過並賦予在美國出生且「受其管轄」者公民身分。

芭芭拉訴川普案裁決出爐後，川普於8月6日簽署新命令，針對「生育旅遊」，即孕婦前往美國生產，使子女能自動取得公民身分。

這項命令也規定，若父母其中一人在美國為外國政府工作、涉及詐欺或以商業交易取得公民身分，或被列為「敵國僑民」(alien enemy)，其子女將被剝奪公民身分。

川普簽署新命令後，一群律師代表因去年命令而可能失去公民身分的嬰兒提起集體訴訟，要求博德曼阻止新命令執行。

博德曼同意此請求，稱新命令「幾乎肯定違憲，因為最高法院在芭芭拉案中已裁定，該集體訴訟中的兒童出生即公民」，寫道「最高法院已經表態：這群幼童被歸在『生來即公民』的分類」。

博德曼的命令禁止國務院、國土安全部與社會安全局等機構，採取任何干涉、否認或不承認相關兒童公民身分的行動。

司法部律師主張，川普新命令的範圍，比原告最初提告的命令窄，且訴訟為時過早，聯邦機構預計本月5日才會發布相關實施指南。

博德曼則表示，該命令依其文字「適用於所有符合其標準的兒童，無論出生時間」，因此有必要立即發布禁令，「本院必須再次初步禁止執行總統最近剝奪他們公民權的企圖」。