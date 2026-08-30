川普政府驅逐挺巴外籍生 聯邦法官判違憲：違反言論自由

川普政府驅逐發表支持巴勒斯坦言論的非公民大學生，遭加州聯邦法官裁定違憲。圖為挺巴並聲援哥大的德州大學生，在校園抗議時遭警方逮捕。(美聯社)

加州聖荷西聯邦法官魏斯(Noël Wise)28日援引憲法第一修正案的重要性，裁定川普 政府之前針對被控在大學校園內發表支持巴勒斯坦 與批評以色列 言論的非美國公民大學生，撤銷其簽證並啟動遣返程序，做法違憲。

魏斯推翻了聯邦政府在驅逐出境方面遵循的部分條款。她在裁決中寫道，「如果我們只能『自由地』表達對政府及其領導人的讚揚之詞，那麼言論自由就只是空談。」她指出，言論自由和新聞自由是美國長久以來的民主基石；相關條文存在言論自由缺陷、措辭含糊不清等問題，違反憲法第一修正案與第五修正案。

魏斯並表示，川普政府的策略顯然已對大學校園產生影響。她寫道：「政府針對受保護的言論，發出令人不寒而慄的訊息：若你公開反對以色列或支持巴勒斯坦人，我們將吊銷你的簽證並將你驅逐出境。乖乖聽話。非公民學生聽到了這樣的警告並且聽從。但正如俗語所說：沉默震耳欲聾。」

美聯社報導，這項裁決是史丹福大學學生報「史丹福日報」(Stanford Daily)的勝利。該報曾表示，部分國際學生因面臨驅逐出境威脅，不敢出面發聲。

魏斯指出，史丹福日報的一些合法在職非公民員工，因擔心移民政策可能帶來不利後果，紛紛辭職、拒絕投稿或接受任務、要求撤稿，甚至要求匿名。非公民享有與公民相同的第一修正案權利，卻只能猜測美國在任何特定時刻或特定議題上的外交政策，「如此標準令人費解」。

魏斯的裁決還提到，去年3月移民當局對那些發表支持巴勒斯坦和反對以色列行動言論的人進行報復；但包括接受聯合國機構委託的專家在內，愈來愈多專家認為以色列的行動已構成種族滅絕。

魏斯同時指出，去年9月保守派青年運動組織「美國轉捩點」創辦人柯克(Charlie Kirk)遇刺後，批評他的人也遭當局報復。她說：「明天，甚至可能就在今天，任何在美國行使言論自由、表達政府不喜歡的觀點的人，都可能成為目標。」「這種向下螺旋，與承認我們言論自由權利的美國憲法，背道而馳。」

魏斯指出：「在這裡，你可以同時厭惡某個人的言論內容，卻又熱愛這個珍視言論自由的國家。熱切守護憲法賦予的言論自由權利，是對我們國家大無畏精神的有力展現。」

代表「個人權利與表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression)提起這項訴訟的律師菲茨派翠克(Conor Fitzpatrick)對此裁決表示讚賞；他聲明指出，「在美國，言論自由不只屬於那些發表政府認可言論的人。」

川普政府驅逐發表支持巴勒斯坦言論的非公民大學生，遭加州聯邦法官裁定違憲。圖為史丹福大學校園被噴上「解放巴勒斯坦」字樣。(美聯社)