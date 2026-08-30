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極右翼英網紅逾期滯留被遣返 曾公開挺ICE「美必須遣返數百萬人」

記者胡玉立／綜合報導
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英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯(前排中)被護送離開柏克萊加大校園。(路透)
英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯(前排中)被護送離開柏克萊加大校園。(路透)

英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯(Milo Yiannopoulos)因非法逾期居留美國，27日在紐奧良路易阿姆斯壯國際機場遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕，隨即被移送至路易斯安那州的ICE拘留中心。國土安全部29日宣布，雅諾波魯斯已於28日被遣返回英國。

國土安全部發言人向媒體表示，雅諾波魯斯2019年5月14日合法從紐約市入境美國，卻「選擇逾期滯留，違反我國法律」；由於他未按時出席7月22日移民聽證會，被移民法官下達最終遣返令。

擁護遣返政策的英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯因逾期居留，在紐奧良機場被捕，並被...
擁護遣返政策的英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯因逾期居留，在紐奧良機場被捕，並被遣返英國。圖為他在被捕後拍攝的人犯檔案照。(路透)

雅諾波魯斯自稱自由意志主義者，以職業網路挑釁者聞名，經常發表備受爭議的右翼政治觀點和種族主義言論；他過去公開支持ICE移民執法行動，呼籲美國應採取更激進的移民管制。

去年他在社群媒體數度發文寫道：「加州需要在超市入口、加油站、商業街、十字路口和政府大樓設立ICE檢查站，當場遣返任何無法證明其合法居留身分者。」「ICE執法人員執勤時享有完全的法律豁免權。」「我們必須堅定要求政府兌現具體承諾；我們必須遣返數百萬人；否則，其他一切都毫無意義。」

TMZ網站率先報導雅諾波魯斯被ICE逮捕的消息。外界推測他原本打算參加28日晚間饒舌歌手坎爺(Kanye West，現改名為Ye)在紐奧良的一場演唱會。雅諾波魯斯曾擔任坎爺的幕僚長，助他在2020年和2024年競選總統。

雅諾波魯斯另曾任美國右翼民粹主義媒體布萊巴特新聞網(Breitbart News)編輯；2017年他因為發表維護、淡化戀童癖的言論，遭保守派內部強烈批評，最後辭去該媒體職務。布萊巴特新聞網曾被川普視為最愛的新聞來源之一。

英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯訪問柏克萊加大校園，遭遇立場不同的抗議者。(路透...
英國籍極右翼政治評論員雅諾波魯斯訪問柏克萊加大校園，遭遇立場不同的抗議者。(路透)

國土安全部表示，川普政府「努力確保非法滯留美國的外國人，除非是前往機場進行自我遣返，否則不得再搭乘飛機」；「我們鼓勵所有非法移民使用美國海關與邊境保護局(CBP)的Home App自行決定離境。美國現在向非法移民提供3000元和一張免費機票，鼓勵他們自行遣返。」

精華 FAQ

  • 他被指2019年合法入境後選擇逾期滯留，且未按時出席移民聽證會，因而被移民法官裁定最終遣返，並由ICE在機場逮捕後送往拘留中心再遣返英國。

  • 國土安全部表示，他27日在紐奧良機場被ICE逮捕，隨後送往路易斯安那拘留中心，並已於28日被遣返回英國，強調這是對非法滯留者的執法行動。

  • 他曾在社群媒體多次公開支持ICE，主張加州各地設立檢查站、即場遣返無法證明合法身分者，並稱美國必須遣返數百萬人，否則其他政策都沒有意義。

遣返 ICE 國土安全部

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