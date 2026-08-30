赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑

在美華人討論最容易被「美國化」的改變，包括審美從追求白皙纖瘦，轉向曬太陽、健身及增加肌肉。運動示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 海外華人列舉多種美國化跡象，最常見是全年喝冰水。

海外華人列舉多種美國化跡象，最常見是全年喝冰水。 重點二： 社交上習慣微笑寒暄、常說抱歉，也更重視禮貌距離。

社交上習慣微笑寒暄、常說抱歉，也更重視禮貌距離。 重點三：生活與價值觀改變包含守法、獨立、自我保護與健身審美。

中美文化差異大，要習慣當地生活也需要不少時間。華人 網友Jinling近日在小紅書 發文詢問「在美國生活一段時間後，哪些習慣最容易被當地文化改變？」，引來逾450則留言。從飲食、社交表達到交通禮儀，海外華人列出各種「美國化」跡象，其中喝冰水、習慣微笑寒暄、不再攜帶衛生紙、重視法律規範，以及審美轉向健康強壯，成為最常被提及的變化。

飲食方面，不少人表示已習慣全年喝冰水、吃生菜及西式餐點，對食物的接受度也變高，即使味道普通，仍能為了填飽肚子吃上幾口。有人稱移居後即使常喝冰飲，經痛反而減輕，猜測與運動及日照增加有關；但也有人在美國住了6年仍會經痛，顯示這只是個人經驗，冰水與疼痛改善之間不能直接畫上等號。

生活細節也出現明顯改變。高讚留言包括「上廁所不帶紙」、養成使用牙線習慣，以及用手機相機直接掃描QR Code。另有網友提到，開車時會禮讓行人與準備併入的車輛，在公共場所主動替他人扶門、排隊，看病先預約，進入餐廳後等待服務人員帶位，用餐結束則習慣計算約20%小費。

社交方式是另一大共識。不少人與陌生人對視時會自然微笑，被問候近況時，即使心情不好也習慣回答「很好」或「還可以」，並經常使用「抱歉」、「不好意思」等口頭語。有人認為這是維持社交距離的禮貌，也有人覺得長期下來容易變成習慣性假笑及違心稱讚。長期使用英文後，部分網友還發現中文表達變慢，說話時常混入英文詞彙。

此外，有人表示赴美後法律意識、自我保護及獨立性提升，不再熱衷打聽他人生活，也減少分享私人動態；審美則從追求白皙纖瘦，轉向曬太陽、健身及增加肌肉。不過，也有留言提醒，這些現象受到城市、職業與個人圈子影響，不能代表所有美國人或海外華人。所謂「美國化」，更多是長期適應當地制度與生活環境後，自然形成的新習慣。