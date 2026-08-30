我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲小威重返美網 約克維奇：我也希望自己打到2028奧運

大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

赴美多年被同化？ 華人曝「美國化」跡象：全年喝冰水、慣性假笑

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美華人討論最容易被「美國化」的改變，包括審美從追求白皙纖瘦，轉向曬太陽、健身及...
在美華人討論最容易被「美國化」的改變，包括審美從追求白皙纖瘦，轉向曬太陽、健身及增加肌肉。運動示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：海外華人列舉多種美國化跡象，最常見是全年喝冰水。
  • 重點二：社交上習慣微笑寒暄、常說抱歉，也更重視禮貌距離。
  • 重點三：生活與價值觀改變包含守法、獨立、自我保護與健身審美。

中美文化差異大，要習慣當地生活也需要不少時間。華人網友Jinling近日在小紅書發文詢問「在美國生活一段時間後，哪些習慣最容易被當地文化改變？」，引來逾450則留言。從飲食、社交表達到交通禮儀，海外華人列出各種「美國化」跡象，其中喝冰水、習慣微笑寒暄、不再攜帶衛生紙、重視法律規範，以及審美轉向健康強壯，成為最常被提及的變化。

飲食方面，不少人表示已習慣全年喝冰水、吃生菜及西式餐點，對食物的接受度也變高，即使味道普通，仍能為了填飽肚子吃上幾口。有人稱移居後即使常喝冰飲，經痛反而減輕，猜測與運動及日照增加有關；但也有人在美國住了6年仍會經痛，顯示這只是個人經驗，冰水與疼痛改善之間不能直接畫上等號。

生活細節也出現明顯改變。高讚留言包括「上廁所不帶紙」、養成使用牙線習慣，以及用手機相機直接掃描QR Code。另有網友提到，開車時會禮讓行人與準備併入的車輛，在公共場所主動替他人扶門、排隊，看病先預約，進入餐廳後等待服務人員帶位，用餐結束則習慣計算約20%小費。

社交方式是另一大共識。不少人與陌生人對視時會自然微笑，被問候近況時，即使心情不好也習慣回答「很好」或「還可以」，並經常使用「抱歉」、「不好意思」等口頭語。有人認為這是維持社交距離的禮貌，也有人覺得長期下來容易變成習慣性假笑及違心稱讚。長期使用英文後，部分網友還發現中文表達變慢，說話時常混入英文詞彙。

此外，有人表示赴美後法律意識、自我保護及獨立性提升，不再熱衷打聽他人生活，也減少分享私人動態；審美則從追求白皙纖瘦，轉向曬太陽、健身及增加肌肉。不過，也有留言提醒，這些現象受到城市、職業與個人圈子影響，不能代表所有美國人或海外華人。所謂「美國化」，更多是長期適應當地制度與生活環境後，自然形成的新習慣。

精華 FAQ

  • 留言者最常提到的是全年喝冰水、習慣用微笑與寒暄應對社交場合，另外也包括不帶衛生紙、守法意識提高，以及審美轉向健康與肌肉感。

  • 不少人表示，與陌生人互動時會自然微笑，被問近況也常回答很好或還可以，即使心情不好也維持禮貌語氣，久而久之容易形成習慣性假笑。

  • 文中提醒，這些變化會受城市、職業與生活圈影響，不能代表所有人；所謂美國化，多半是長期適應當地制度、飲食與社交環境後自然形成的新習慣。

小紅書 華人

上一則

川普政府驅逐挺巴外籍生 聯邦法官判違憲：違反言論自由

延伸閱讀

從洛杉磯搬到西雅圖4個月 華人曝6大差異：晴天變得很珍貴

從洛杉磯搬到西雅圖4個月 華人曝6大差異：晴天變得很珍貴
在美生活16年 華人2理由放棄高薪決定回中國

在美生活16年 華人2理由放棄高薪決定回中國
連15年體檢都合格 華人列出每日飲食清單：不用吃任何補品

連15年體檢都合格 華人列出每日飲食清單：不用吃任何補品
灣區華人上餐館 笑稱：前後左右都在聊跳槽、股票與學區房「完美循環」

灣區華人上餐館 笑稱：前後左右都在聊跳槽、股票與學區房「完美循環」

熱門新聞

川普總統8月24日在華府白宮玫瑰園出席返校季主題活動，宣傳政府教育政策。(路透)

川普再收緊入境美國「篩掉公共負擔」 全球移民簽證申請暫停

2026-08-25 20:04
即使最高法院判決出生公民權合憲之後，川普總統仍不斷以行政命令方式限縮出生公民權。（歐新社）

川普簽出生公民權新令 聯邦法官暫不阻止但提尖銳質疑

2026-08-28 21:20
川普政府驅逐發表支持巴勒斯坦言論的非公民大學生，遭加州聯邦法官裁定違憲。圖為挺巴並聲援哥大的德州大學生，在校園抗議時遭警方逮捕。(美聯社)

川普政府驅逐挺巴外籍生 聯邦法官判違憲：違反言論自由

2026-08-30 05:00
國務院公布了最新2026年9月移民簽證公告，其中職業移民原地踏步。(美聯社)

9月移民排期公布 親屬移民大幅躍進 職業移民多數原地踏步

2026-08-23 05:31
移民局表示即刻恢復申請公民者的「鄰里調查」，提供移民官在申請文件外的觀察。（路透）

入籍審查更嚴了 USCIS恢復「鄰里調查」 品格、忠誠度等納入評估

2026-08-29 02:29
國務院以培訓移民官為由，突然宣布停止全球的移民簽證面談，引起移民申請者緊張。（路透）

全球移民簽證申請 估暫停至8月底 律師：預料是暫時措施

2026-08-27 02:29

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高