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不甩反對聲浪 ICE簽約買6000雙電擊手套

編譯盧炯燊／綜合報導
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ICE簽約採購6000雙電擊手套，聲稱在高壓狀態下才會使用。圖為在新澤西州的IC...
ICE簽約採購6000雙電擊手套，聲稱在高壓狀態下才會使用。圖為在新澤西州的ICE探員。（歐新社）

移民暨海關執法局(ICE)不理會反對者的抨擊，準備讓執法人員配戴專用電擊手套，並已簽定價值1670萬元的合同採購6000雙電擊手套。

美聯社報導，ICE 27日發出公告，表示已跟肯塔基州的非致命保全裝備製造商Compliant Technologies LLC.簽訂一份無須招標的合同，在未來六個月採購6000雙電擊手套、配套設施及售後服務。

電擊手套的外觀與普通巡邏用手套無異，但執法人員按下按鈕啟動電擊模式並接觸目標對象的皮膚時，就會輸出最高達380伏特的電壓，造成對方肌肉劇烈疼痛，就如電擊槍一樣。製造商聲稱使用電擊手套的目的，是為了制服拒捕者，又表示已有一些地方監獄及警察部門開始使用這種手套。

ICE強調，執法人員只會在「高壓環境」下才使用電擊手套，包括逮捕、押送具有攻擊性的被拘留者、以及應對拘留設施外的騷亂等。

國土安全部在8月11日宣布計畫採購這款名為「低輸出電壓發射手套」(Generated Low Output Voltage Emitter)的器材，馬上受到民權倡議者及民主黨國會議員強烈反對。

民權倡議者指出，ICE執法人員在執行總統川普的嚴打移民政策時，早已因缺乏監督及問責而濫用武力，甚至造成死亡事件，因此擔心ICE人員會濫用電擊手套。

就在ICE發布採購公告前數小時，以內華達州民主黨籍資深聯邦參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)為首的15位民主黨籍聯邦參議員，致函ICE代理局長文圖雷拉(David Venturella)要求取消這項採購計畫，並質疑採購的必要性。

他們在信中說，洛杉磯、芝加哥、明尼亞波利斯、休士頓、緬因州以及全國其他地區，先後出現令人痛心的公然濫用武力事件，使民眾嚴重質疑ICE能否安全使用這種新工具，甚至可能用來無故傷害美國民眾。

但ICE的上級單位國土安全部27日強硬回應，指「庇護(非法移民的)政客，試圖禁止聯邦執法人員使用任何安全裝備，這種行為卑鄙無恥，是蓄意破壞及危害執法。」

精華 FAQ

  • ICE已與肯塔基州廠商簽下無須招標合同，未來6個月將採購6000雙電擊手套，連同配套設施與售後服務，合約總值達1670萬元。

  • 電擊手套外觀與一般巡邏手套相近，啟動後接觸皮膚即可輸出最高380伏特電壓，造成對方劇烈疼痛，作用類似電擊槍，主要用於制服拒捕者。

  • 民主黨議員與民權倡議者擔心ICE在執法上欠缺監督，可能濫用新裝備傷害民眾；國土安全部則反批反對者，稱其企圖禁止執法人員使用安全裝備。

移民 肯塔基州 ICE

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