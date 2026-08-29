川普出生公民權新行政令 聯邦法官暫不阻止 但提出尖銳質疑

即使最高法院判決出生公民權合憲之後，川普總統仍不斷以行政命令方式限縮出生公民權。（歐新社）

最高法院6月底推翻川普 總統的限制出生公民權行政命令後，川普8月6日又簽署一道新的限制出生公民權行政命令，羅列出不准取得出生公民權資格的人。新命令迅速遭到法律挑戰。聯邦法官博德曼(Deborah Boardman) 28日表示暫時不會阻止川普最新簽署的行政命令，但對這道命令提出尖銳質疑。

由民主黨 總統拜登 任命的馬里蘭州聯邦地區法官博德曼，駁回移民權利倡議者提出的臨時限制令申請。這群原告去年就提告阻止川普政府執行去年最初發布的限制出生公民權行政命令，當時獲得博德曼裁定支持。

博德曼28日解釋說，原告這次提出的訴訟沒有提及川普最新的行政命令內容，所以她暫時無法阻止該令實施。但她允許原告補呈訴狀及制定時間表，以再次挑戰這項「試圖以一紙空文，抹除出生公民權的例外情形」的行政命令。

川普重返白宮隨即下令終止非美國公民或非合法永久居民子女擁有出生公民權；今年6月30日最高法院裁定該令違憲。川普8月6日再接再厲簽署新命令，嚴打「生育旅遊」，同時訂出哪幾種人的子女限制取得出生公民權。受限者包括：在美為他國政府工作的外國外交人員所生子女、被列為敵對外國勢力人員所生子女、在美國海外領地出生之子女、母親為在美生育而故意或欺瞞入境美國所生子女。

川普簽署新行政命令後，去年提起集體訴訟、避免遭川普限制出生公民權行政命令剝奪公民身分者，再次委託律師打官司，要求確保其公民身分繼續得到尊重。

面對原告律師請求博德曼阻止政府執行新行政命令，司法部律師反駁指出，聯邦機構尚未發布必要指南說明命令執行方式，這些指南預計9月5日前發布。

雖然博德曼暫未作出阻止新行政命令實施的決定，但她對於司法部主張等行政命令施行指南公布後再審議的說法，也表示懷疑。她質疑道，最高法院作出的裁決中，「哪裡提到了生育旅遊的出生公民權例外情況？」