台美人動員 要送台灣故事入亞太裔博物館 意見徵集至8/31

亞太裔歷史文化國家博物館籌建委員會成員，於去年6月宣誓就職。(亞太裔歷史文化國家博物館官方臉書)

亞太裔歷史文化國家博物館(National Museum of Asian Pacific American History and Culture)籌建委員會公眾意見徵集將於8月31日截止，台灣人公共事務會(FAPA)與全美台灣同鄉會(TAA-USA)呼籲全美台灣裔美國人把握最後期限提交意見，爭取未來博物館納入台美人歷史、文化與身分認同，並正確標示台灣。

美國國會透過H.R. 3525成立亞太裔歷史文化國家博物館籌建委員會。這項「讓我們發聲」(Share Our Voice)行動自5月29日行動啟動以來，全美已有近300名台美人響應，其中近200人已向亞太裔歷史文化國家博物館籌建委員會提交意見。

FAPA總會會長林素梅博士表示，台美人社群應積極把握此次機會，確保台美人的身分、歷史及一路走來的故事，能夠由台美人自己述說。她指出，未來世代在了解更廣泛的亞太裔歷史時，也應看見台美人的移民與離散經驗。

全美台灣同鄉會總會長宋明麗表示，台美人是美國故事的重要一部分。她說，支持博物館籌建的同時，也要確保台美人的聲音、歷史與貢獻能被看見、聽見並被後世記住。

亞太裔歷史文化國家博物館若正式成立，將長期記錄亞太裔美國人的生活、歷史、奮鬥歷程及對美國社會的貢獻。台美人團體認為，台美人的歷史經驗與文化傳承，同樣是亞太裔美國人歷史不可或缺的一環，因此有必要在博物館規畫初期就積極參與。

此次參與及協助推廣行動的團體包括陳文成教授紀念基金會(CWCMF)、大紐約區海外台灣人筆會、北美洲台灣婦女會(NATWA)、北美台灣研究學會(NATSA)、台美生技協會(TAAB)等。

博物館籌建委員會預計於今年10月向總統及國會提交最終可行性評估報告，作為未來推動博物館籌建的重要依據。評估內容包括博物館是否具備可行性，以及如何在規畫過程中讓亞太裔美國人社群廣泛參與。

主辦團體表示，經過近3個月的推廣與動員，目前公眾意見徵集進入最後階段，呼籲尚未提交意見的台美人把握8月31日截止期限，向亞太裔歷史文化國家博物館籌建委員會表達意見，表單連結：https://reurl.cc/RRel06