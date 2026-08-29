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川普政府再出招 國際生實習機會大幅限縮

編譯周辰陽／綜合報導
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川普政府再收緊國際學生的規定，對於畢業前的實習嚴加規範，使國際生留在美國工作的機...
川普政府再收緊國際學生的規定，對於畢業前的實習嚴加規範，使國際生留在美國工作的機會更為縮減。圖為一名新聞機構的實習生跑步傳送最高法院的判決。（路透檔案照）

華爾街日報報導，川普政府正限縮國際學生在美國大學畢業前參與實習的機會。部分校方人士擔心，此舉將使美國大專院校的國際學生人數加速下滑。

國安部新規：CPT實習須為必修課 大學若違規恐失招收外籍生資格

國土安全部（Department of Homeland Security）本周稍早向各大專院校發出備忘錄，說明政策調整。備忘錄指出，根據聯邦法規，只有在雇主與學校建立合作關係，且實務訓練是該科系所有學生（包括美國籍與國際學生）課程必修項目時，國際學生才能參加實習。

上述規定大幅限縮過去的做法。過去持學生簽證的國際學生可透過稱為「課程實務訓練」（curricular practical training，CPT）的計畫參加暑期或其他期間的實習。

備忘錄還警告，未遵守規定的學校「可能失去招收國際學生的資格」。

新措施也降低工作機會

限制暑期實習是川普政府打擊學生簽證制度濫用的最新措施，同時也會降低國際學生獲得工作機會的可能性。

國安部發言人表示：「學校與雇主應提高警覺：在川普總統任內，我們將不再容忍這套優惠制度遭到濫用。」

川普政府上個才大幅修改沿用數十年的「在讀期間合法居留」（Duration of Status，簡稱D/S）規定，新規定要求所有國際學生在4年後申請延長簽證，即使是就讀預計需5、6年才能完成博士學位課程的學生也不例外，這可能導致一些學生無法完成學業。

政府也準備敲定一項政策，規定如果雇主想透過稱為「選擇性實習訓練」（optional practical training，OPT）的熱門方案聘用美國大學的國際畢業生，就必須支付10萬美元的費用。如果這項政策最終生效，將迫使大多數國際學生畢業後離開美國，而非在美國工作。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）國際辦公室主任艾馬紐（Ivor Emmanuel）表示：「缺乏透過實習取得學習經驗的機會，可能使學生重新考慮赴美留學的計畫。國際學生知道，雇主很重視學生是否具備與所學專業直接相關的實務經驗。」

去年秋天國際生少17%

根據國際教育協會（Institute of InternationalEducation）等機構發布的報告，去年秋季，美國大專院校招收的國際新生人數減少了17%。

精華 FAQ

  • 這次主要限縮的是國際學生在美國大學畢業前，透過課程實務訓練（CPT）參與暑期或其他期間實習的機會。新規大幅縮小過去較彈性的適用範圍。

  • 新規要求，只有在雇主與學校建立合作關係，且實務訓練是該科系所有學生都必修的課程項目時，國際學生才能參加CPT。若學校違規，甚至可能失去招收外籍生資格。

  • 校方與學者擔心，實習和工作機會同步縮減後，國際學生會重新考慮赴美留學；加上去年秋季國際新生已減少17%，美國大專院校的國際生人數可能進一步下滑。

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