H-1B簽證2表格9/15更新 用舊版申請將遭拒發
美國公民暨移民服務局(USCIS)宣布自9月15日起更新I-539以及I-765簽證申請表格，而且沒有寬限期，呼籲H-1B簽證持有者與學生須嚴加注意，因為申請人使用舊版本都會被拒絕核發。
I-539及I-765新版將上路 沒寬限期須留意
據印度時報(Times of India)報導，USCIS官方公告寫道：「USCIS將於2026年9月15日發布修訂版I-539表格(非移民身份延期/變更申請表)和I-765表格(就業許可申請表)，兩者版本日期均為2026年9月15日。」並強調：「2026年9月15日發布的I-539表格和I-765表格將分別取代2024年8月28日發布的I-539表格和2025年8月21日發布的I-765表格」。
修訂版適用於I-539表格(非移民身分延期/變更申請表)和I-765表格(就業許可申請表)，兩份表格版本日期均為今年9月15日，並強調自9月15日起，將只接受2026年9月15日新版表格，並明確指出，即使先前提交的申請也不再受理。
根據USCIS公告說明：「如果提交I-539表格，請注意USCIS：接受2024年8月28日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日之前；拒絕2024年8月28日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後；而且僅接受2026年9月15日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後。」
I-765表格申請也採取同樣規定：「如果提交I-765表格，請注意USCIS：接受2025年8月21日版I-765表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日之前；拒絕2025年8月21日版I-765表格，如果該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後；而且僅接受2026年9月15日版I-765表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後。」
報導指出，I-539表格適用於美國境內延長或變更非移民簽證身分；H-1B工作簽證持有者本人無需使用I-539表格延長或變更其H-1B身份，通常由雇主提交I-129表格，但是H-1B簽證持有者其家屬(H-4簽證持有者的配偶和子女)可使用I-539表格申請延長或變更其身分。
至於I-765表格適用於申請工作許可，也稱為就業授權文件(EAD)，H-1B工作簽證持有者通常無需使用I-765表格申請H-1B工作許可，但是部分H-4簽證持有者可使用I-765表格。
USCIS宣布自9月15日起更新I-539與I-765兩份表格，並以新版取代舊版。公告明確指出，屆時只接受9月15日版本，申請人若仍使用舊表格，可能因版本不符而被拒。 不能。USCIS表示沒有寬限期，若I-539或I-765在9月15日當天或之後送件，舊版表格會被拒絕；只有9月15日新版表格才會被接受，且須符合對應的郵戳或電子提交日期規定。 H-1B主申請人通常由雇主提交I-129，受影響較小；但H-4配偶與子女若要延長或變更身分，常須用I-539。另有部分H-4可申請I-765工作許可，因此相關家屬要特別確認表格版本。
精華 FAQ
USCIS宣布自9月15日起更新I-539與I-765兩份表格，並以新版取代舊版。公告明確指出，屆時只接受9月15日版本，申請人若仍使用舊表格，可能因版本不符而被拒。
不能。USCIS表示沒有寬限期，若I-539或I-765在9月15日當天或之後送件，舊版表格會被拒絕；只有9月15日新版表格才會被接受，且須符合對應的郵戳或電子提交日期規定。
H-1B主申請人通常由雇主提交I-129，受影響較小；但H-4配偶與子女若要延長或變更身分，常須用I-539。另有部分H-4可申請I-765工作許可，因此相關家屬要特別確認表格版本。
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