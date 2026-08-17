H-1B簽證2表格9/15更新 用舊版申請將遭拒發

移民局從9月15日起更新部分H-1B表格，如仍使用舊表格，將遭拒簽。(路透)

美國公民 暨移民 服務局(USCIS)宣布自9月15日起更新I-539以及I-765簽證 申請表格，而且沒有寬限期，呼籲H-1B簽證持有者與學生須嚴加注意，因為申請人使用舊版本都會被拒絕核發。

I-539及I-765新版將上路 沒寬限期須留意

據印度時報(Times of India)報導，USCIS官方公告寫道：「USCIS將於2026年9月15日發布修訂版I-539表格(非移民身份延期/變更申請表)和I-765表格(就業許可申請表)，兩者版本日期均為2026年9月15日。」並強調：「2026年9月15日發布的I-539表格和I-765表格將分別取代2024年8月28日發布的I-539表格和2025年8月21日發布的I-765表格」。

修訂版適用於I-539表格(非移民身分延期/變更申請表)和I-765表格(就業許可申請表)，兩份表格版本日期均為今年9月15日，並強調自9月15日起，將只接受2026年9月15日新版表格，並明確指出，即使先前提交的申請也不再受理。

根據USCIS公告說明：「如果提交I-539表格，請注意USCIS：接受2024年8月28日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日之前；拒絕2024年8月28日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後；而且僅接受2026年9月15日版I-539表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後。」

I-765表格申請也採取同樣規定：「如果提交I-765表格，請注意USCIS：接受2025年8月21日版I-765表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日之前；拒絕2025年8月21日版I-765表格，如果該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後；而且僅接受2026年9月15日版I-765表格，前提是該表格郵戳日期或電子提交日期在2026年9月15日或之後。」

報導指出，I-539表格適用於美國境內延長或變更非移民簽證身分；H-1B工作簽證持有者本人無需使用I-539表格延長或變更其H-1B身份，通常由雇主提交I-129表格，但是H-1B簽證持有者其家屬(H-4簽證持有者的配偶和子女)可使用I-539表格申請延長或變更其身分。

至於I-765表格適用於申請工作許可，也稱為就業授權文件(EAD)，H-1B工作簽證持有者通常無需使用I-765表格申請H-1B工作許可，但是部分H-4簽證持有者可使用I-765表格。