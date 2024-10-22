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分析：移民案件積壓 大規模驅逐恐無可避免

編譯尤寶琪／綜合報導
全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為佛州墨西哥裔移民農工去年示威，抗議限制無證客的州法案。(美聯社)
全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為佛州墨西哥裔移民農工去年示威，抗議限制無證客的州法案。(美聯社)

共和黨總統候選人川普日前在科羅拉多州奧羅拉(Aurora)一場造勢活動上說，如果再次當選，將利用1798年「外敵法」(Alien Enemies Act)來大規模驅逐無證犯罪移民；該法無需個別通知或舉行聽證會，也不會給予移民提出上訴的機會，且也沒有具體規定政府必須滿足的舉證責任。

根據「外敵法」進行大規模驅逐有必要嗎？移民專家芮帕波特（Nolan Rappaport）投書國會山莊報（The Hill）指出，有鑒於目前移民法庭案件積壓的程度，大規模驅逐恐不可避免。

芮帕波特說，拜登-賀錦麗政府繞過簽證系統，讓超過540萬名不應入境的移民進入美國，而且還有約190萬名未被政府在邊界抓到的「逃脫者」，導致移民法庭無法負荷，積壓案件大量增加。

當拜登-賀錦麗政府上台時，積壓案件數量略低於130萬宗，但截至今年9月底，積壓案件數量已經增加到370萬。

雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)在9月20日發布的報告指出，已經無法估計移民法庭上訴等待所需時間；有太多等待遞解程序(removal proceedings)的移民都尚未取得聽證會時間。

而且芮帕波特表示，拜登-賀錦麗政府未能確保法官在遞解程序中所發出之驅逐令得到執行，導致情況更加惡化；負責在國內執行移民法的移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)在2023財政年度中，只成功驅逐了收到驅逐令的129萬2830名移民中的14萬2580人，約11%。

美國國會在1798年之前並未直接監管移民，而是將這個問題留給各州自行解決，因此每州都擁有自己的移民法。

這種情況，直到美國對法國發動未宣之戰後才出現改變；聯邦官員認為法國入侵迫在眉睫，並擔心美國的法國同情者會支持這場入侵；「外敵法」就是為了讓總統可以立即驅逐居住在美國的法國國民而頒布的。

芮帕波特指出，如果國會不通過法案終結繞過簽證系統讓移民入境的做法，未來不論是哪一黨執政，都別無他法可施，只能採取極端措施，例如動用「外敵法」來大規模驅趕移民。

全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為密西比比州的棉花田，需要大批移...
全美許多基層工作需要新移民，尤其農場或棉花田。圖為密西比比州的棉花田，需要大批移民工。(美聯社)

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